Tweede Kamer beklaagt zich over plan kabinet voor tegengaan koopkrachtverlies: ‘Jullie doen te weinig!’

De manier waarop het kabinet huishoudens wil compenseren voor de stijgende energieprijzen en het koopkrachtverlies is volgens Kamerleden ‘niet ideaal’. Men noemt het grof geschut waarmee te weinig mensen geholpen worden en te veel mensen hulp krijgen die het niet nodig hebben. En dus moet er meer én gerichter worden gewerkt, vindt de Tweede Kamer.

Het kabinet is nu voornemens om de reiskostenvergoeding eerder te verhogen dan gepland. Komende maanden gaan de accijnsverlaging voor brandstof en de verlaging van btw op die accijns in. Daarnaast komt er nog een compensatie voor de hoge energierekening voor mensen met de laagste inkomens. Al met al kost het pakket zo’n 6 miljard euro.

Maar goed, dat pakt alleen de hoge energiekosten aan. Bedrijven die ook last hebben van de hoge energiekosten, bijvoorbeeld gewassentelers die afhankelijk zijn van gas, zullen vroeg of laat de kosten moeten doorberekenen aan hun klanten. En dan is er nog sprake van de hoogste inflatie in bijna veertig jaar, meldt NU.nl. Het koopkrachtverlies beperkt zich dus niet tot alleen een hogere energierekening.

Het is dus niet zo gek dat er in de Tweede Kamer geroepen wordt dat het allemaal te weinig is of dat het geld mogelijk op de verkeerde plek terechtkomt. Want vooral de laagste inkomens zullen straks zien dat ze hun energierekening wel enigszins gecompenseerd hebben gekregen, maar alsnog in de problemen komen door fors duurder geworden boodschappen.

Het kabinet staat dus voor een behoorlijke opgave om ook voor de langere termijn met een fatsoenlijk plan te komen. Partijen als GroenLinks en de SP proberen het geld natuurlijk weer via bedrijven en de allerrijksten binnen te halen, met een bevriezing van de energieprijzen of een “solidariteitsheffing”. Maar misschien is het beter om eens te gaan snijden in de overheid zelf, of zet een streep door delen van het stikstofplan of het klimaatbeleid!

Dit kabinet kennende laten ze de problemen rondom koopkrachtverlies zo hoog mogelijk oplopen en zijn ze uiteindelijk nog veel duurder uit dan als ze het direct aan zouden pakken. Dat is wel hoe het de afgelopen paar jaar is gegaan met zo’n beetje álles.