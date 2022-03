Tweede Kamer stemt opnieuw voor nutteloze grondwetswijziging discriminatieverbod lhbti’ers en gehandicapten

D66, GroenLinks en de PvdA hebben ooit een voorstel ingediend voor een grondwettelijk discriminatieverbod op lhbti’ers en mensen met een handicap. En omdat het om een grondwetswijziging gaat, moeten zowel de Eerste als de Tweede Kamer er twee keer over stemmen.

Dit voorstel voor een discriminatieverbod voor lhbti’ers is zo’n beetje hét schoolvoorbeeld van virtue signalling. Artikel 1 van de Grondwet stelt dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook verboden is.

Wat ontbreekt daar dan aan? Helemaal niets. Maar D66, GroenLinks en de PvdA menen goedkoop te kunnen scoren door lhbti’ers en gehandicapten expliciet bij artikel 1 van de Grondwet te vermelden. De Eerste en de Tweede Kamer zijn er maar druk mee, terwijl er in de praktijk dus werkelijk helemaal niets zal veranderen.

Voorzitter Astrid Oosenbrug van het COC doet in dit NOS-artikel echter alsof dit een serieuze overwinning is voor de ‘regenbooggemeenschap’ (die nog steeds niet veilig over straat hand in hand kan lopen in grote steden). Ze durft er zelfs nog het volgende aan toe te voegen: “Dat we ook in de toekomst nog kunnen trouwen, kinderen kunnen opvoeden en beschermd zijn tegen discriminatie. Ook als de politieke of maatschappelijke wind onverhoopt draait in het nadeel van de regenbooggemeenschap.”

Oosenburg knijpt wat dat betreft kennelijk gewoon een oogje toe voor de problemen die deze groepen mensen nú al jarenlang ervaren. En zijn ze hier nou mee geholpen? Natuurlijk niet. Lhbti’ers die gepest of mishandeld worden krijgen nog steeds te horen dat ze misschien maar beter kunnen verhuizen. Een expliciet discriminatieverbod in de Grondwet gaat daar ook echt geen verandering in brengen.

Eigenlijk misbruiken D66, GroenLinks en de PvdA de problemen die lhbti’ers ervaren voor hun eigen politieke gewin met dit discriminatieverbod, terwijl ze de daadwerkelijke problematiek niet aan durven pakken. Dat gaat ook moeilijk, want wie op de oorzaak van de problemen wijst wordt direct weggezet als extreemrechtse islamofoob.