Victorie! Bol.com verkoopt de nummer 1 bestseller Het Coronabedrog van Thierry Baudet ein-de-lijk

Het is eindelijk zover. Jawel, Bol.com verkoopt Het Coronabedrog, de nummer 1 bestseller van Thierry Baudet, dan eindelijk online. Vanaf 11 maart (morgen dus) is het boek daadwerkelijk “verkrijgbaar.” Maar nu is het dus al te bestellen. Zo, zo.

Gisteren was een grote dag voor Thierry Baudet. De FVD-leider kreeg namelijk te horen dat zijn nieuwe boek Het Coronabedrog niet alleen een “bestseller” is, maar zelfs op de allerhoogste plek in de Bestseller 60 staat. Het was en ís een ongelooflijke prestatie, niet in de laatste plaats omdat het boek a) niet verkocht werd op bol.com en b) genegeerd werd door de mainstream media. De bestsellerstatus komt dus écht op eigen kracht.

Hoe dan ook, in de loop van de dag liet Bol.com gisteren opeens weten dat ze Het Coronabedrog toch maar wel gaan verkopen. Dit kwam opmerkelijk genoeg na de aankondiging van de top 60 van deze week, maar dat zal vast toeval zijn. Toch? Nou dan.

In de ochtend checkte ik Bol.com vervolgens, maar wat wekte mij verbazing? Het was nog steeds niet te zien.

Hey @bol_com jullie zeiden dat jullie het #coronabedrog van @thierrybaudet vandaag zouden aanbieden in de webwinkel. Maar kijk, niets te zien? Wat is er aan de hand? Waarom blijft de censuur doorgaan? pic.twitter.com/jUltWpi7o6 — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) March 10, 2022

Maar jongens, later op de dag werd die enorme censuurfout dan toch eindelijk rechtgezet. Jawel, je leest het goed: Het Coronabedrog is nu ook te koop op Bol.com. Kijk maar. Oké, bol.com geeft aan dat het boek “pas” morgen te verkrijgen is, maar toch. Het wordt verkocht. Ja, echt waar:

Het Coronabedrog is dus al een bestseller – en dan niet zomaar een bestseller, maar een nummer één bestseller. Dat werd ongelooflijk genoeg gedaan terwijl het eigenlijk alleen maar verkocht werd door AmsterdamBooks.com, en terwijl het genegeerd werd door de mainstream. Misschien dat er een paar boekenwinkels waren die het verkochten, maar dat was het dan wel.

De vreselijke watjes van Bol.com zijn natuurlijk censuur plegende minkukels, maar je kunt er nu wél vanuit gaan dat dit boek nóg succesvoller gaat worden. Want ja, of we het nou leuk vinden of niet, verreweg de meeste mensen kopen hun boeken via Bol.com.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Kortom, Het Coronabedrog zal volgende week ongetwijfeld ook weer heel hoog in de bestsellerlijst staan. En dat is maar goed ook. Want zoals ik een maand geleden al uitlegde is het zonder meer het belangrijkste boek van het jaar.

Vergeet niet ons interview te lezen met Baudet over zijn nieuwe boek.