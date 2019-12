Het bestgelezen DDS-stuk van heel 2019: Peter R. de Vries dreigt VI-mannen om te leggen

Het einde van het jaar is weer in zicht. En dan is het tijd voor… lijstjes! Of nou ja, bij de meeste media dan. Wij weten dat u die zelffelicitatie vaak eigenlijk helemaal niet zo interessant vindt. Toch willen we u onze topper van het afgelopen jaar niet onthouden. En dat is een artikel van afgelopen oktober, over Peter R. de Vries.

Ja mensen, ik zei het begin dit jaar al tegen de aardige lui (heus!) van De Groene Amsterdammer: de DDS-lezer heeft het niet zo op Peter R. de Vries en leest alle artikelen waarin de misdaadverslaggever annex talkshowschnabbelaar een rol vertolkt. Dat bleek in oktober ook wel, toen Peter R. de Vries net heel Nederland tegen zich in het harnas had gejaagd door te klagen over het feit dat hij op lijnvluchten geen gratis extra beenruimte krijgt.

Hij kreeg behalve de hele vaderlandse reisbranche ook een hoop Nederlanders over zich heen: De Vries moet niet zo zeuren, denkt hij soms dat hij de enige is die ontdekt dat een reis met een vliegtuig geen jacuzzisessie is?

Maar wat mensen pas écht triggerde, was toen hij nog even quasi grappig ging doen bij Veronica Inside – de talkshow met Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. Daar weigerde hij volledige openheid van zaken te geven. Want deed hij dat wel, dan moest hij toch een huurmoordenaar op de Veronica-mannen afsturen. Een ietwat smakeloze grap in een jaar waarin Derk Wiersum werd vermoord, maar De Vries en smaak zijn nooit zo’n gelukkige combi geweest.

Wij schreven:

Het is in Nederland inmiddels volkomen normaal dat je als bekende, of minder bekende, Nederlander op social media met de dood wordt bedreigt. Reacties in de trant van ‘je moet mij niet op straat tegenkomen’ of ‘je gaat er aan’ zijn aan de orde van de dag: en daar kan iedereen van Sylvana Simons tot en met Geert Wilders over meepraten.

Wilfred Genee mag nu aansluiten in die rij, maar niet vanwege anonieme haattokkies op social media. Nee, Genee wordt meteen door de A-garnituur met de dood bedreigd. Niemand minder dan Peter R. de Vries dreigde de Veronica-presenator een kopje kleiner te maken als hij op televisie zou onthullen waar de misdaadverslaggever precies van terugvloog toen hij die bizarre tweet over te weinig beenruimte de wereld in slingerde:

“Van der Gijp: “Hij vloog twee uur? Als je een klein stukkie niet lekker kan zitten, wat maakt dat nou uit? Hij is toch niet naar Curacao gevlogen of wel? Kom op man, laat gaan, waar maak je je druk om?”

Op de vraag waar De Vries heen ging, antwoordde hij in een berichtje aan Genee: “Dat is geheim. Als ik je dat vertel, moet ik je daarna dood maken.”

