Afshin Ellian: ‘Iran of ISIS? Malaria of cholera! Derde mogelijkheid: staat zonder islam, staat van mensenrechten!’

Via zijn profielpagina op Twitter heeft de Nederlands-Iraanse hoogleraar in de rechten en cursievenschrijver van De Telegraaf hard uitgehaald naar islamistische regimes zoals dat van Iran. Hij vergelijkt geregeerd worden door dat soort bloeddorstige lui met dodelijke ziektes en doet een oproep om die radicale geloofsinterpretatie volledig te verwerpen.

Kersverse Telegraaf-columnist Afshin Ellian heeft geen goed woord over voor degenen die het despotische islamistenregime in Iran ondersteunen. Hij stelt het ayatollahbewind gelijk aan ISIS en noemt de twee als ‘malaria en cholera’. Het liefst ziet hij de naargeestige godsdienst van Khamenei en al-Baghdadi helemaal verdwijnen uit het staatsgezag. Dan ontstaat er ruimte voor democratie en mensenrechten, zo schrijft Ellian op sociale media:

Een onaangename keuze tussen twee ziektes Malaria of Cholera, de islamitische staat van Iran of de Islamitische Staat (de IS). Er is een derde mogelijkheid: een staat zonder islam, een staat van mensenrechten en democratie. #IranProtests2020 #اعتراضات_سراسری_دیماه_98 pic.twitter.com/ZgBIp7Z4Ti — Afshin Ellian (@AfshinEllian1) January 16, 2020

Afshin Ellian is zo fel op islamistische overheden, omdat hij zelf voor eentje gevlucht is: als jongeman is hij vanuit Iran via Afghanistan naar Nederland gekomen om uit te komen onder het dictatoriale shariabewind dat gold in Teheran en omstreken. Islamisten bestrijden is daarmee, ook nu hij hoogleraar en Telegraaf-columnist is, nog altijd één van zijn belangrijkste drijfveren. Hij maakte onlangs de Rotterdamse shariapartij NIDA uit voor een neonazistische beweging en ging los toen een geflipt adviescollege vond dat politieagentes best hoofddoeken kunnen dragen.