Christenen woedend op onderwijsinspectie! ‘Dit kan niet’

Christelijke onderwijsorganisaties hebben zich in Nederland massaal gegroepeerd, ze zijn namelijk niet blij met het nieuwe onderzoek van de Onderwijsinspectie dat is gestart door minister Slob. Uit onderzoek van Reformatorisch Dagblad blijkt dat christelijke scholen helemaal niet blij zijn met dit onderzoek. Terwijl dit onderzoek is gestart naar aanleiding van islamitische schoolboeken…

De aanleiding voor het onderzoek lag in de omstreden islamitische schoolboeken, waar vaak anti westerse visies op seksualiteit in worden geportretteerd. Nu blijkt dat bepaalde christen scholen het ook niet leuk vinden als er ‘intieme vragen’ aan leerlingen worden gesteld.

Wat blijkt dus? Ook strenge christenen vinden bepaalde vragen rondom seksualiteit niet helemaal fijn. Op zich niks bijzonders, extreem gelovige christenen kunnen soms net zo homofoob zijn als hun salafistische broeders.

Toch is het wel opmerkelijk dat zij zich zo openlijk uitspreken tegen dit onderzoek. Zelf zeggen de onderwijsorganisaties dat dit komt omdat zij oververtegenwoordigd worden in de onderzoeken van de onderwijsinspectie. Terwijl de nadruk toch echt zou moeten liggen op andere groepen.

Maken ze het probleem nu groter dan het is? Het is alleen maar goed dat de onderwijsinspectie een grote schoonmaak probeert te houden binnen het religieus onderwijs, er zijn genoeg intolerante denkbeelden te vinden binnen deze bolwerken.