Iraakse parlementariërs willen Amerikaanse troepen het land uitzetten

Het Iraakse parlement stemt zondag op een voorstel om de Amerikaanse troepen het land uit te zetten. Volgens Iraakse parlementariërs is de noodzaak van Amerikaanse defensie niet langer nodig omdat terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) inmiddels is verslagen. Ook denken de Irakezen dat hun eigen leger sterk genoeg is om de noodsituatie in Bagdad weer onder controle te krijgen.

De lezing van het Iraakse parlement klinkt aannemelijk, maar komt op een moment waarbij de (militaire) spanningen tussen de Verenigde Staten, Irak en Iran hoog zijn opgelopen.

Het begon vrijdag met een Amerikaanse drone-aanval op een konvooi in Bagdad. Bij die aanval werden de Iraanse generaal Qassem Soleimani en de Iraakse militieleider Abu Mahdi Al Muhandis gedood.

Op zaterdag werden er raketten afgevuurd op Amerikaanse doelen in de Iraakse hoofdstad. De Amerikaanse president Donald Trump reageerde vervolgens furieus en dreigde 52 strategische Iraanse doelen te zullen bombarderen.

Als het Iraakse parlement er mee instemt om de Amerikanen het land uit te zetten, moeten er ongeveer 5.000 Amerikaanse troepen op het vliegtuig worden gezet.