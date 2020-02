D66-minister Kaag verdedigt CETA-verdrag met Trump-tactiek: beschuldigt tv-programma Radar van ‘nepnieuws’

In aanloop naar het Kamerdebat van woensdag over het CETA-verdrag, haalt minister Kaag (Buitenlandse Handel) álle argumenten van stal. Zo durft ze zelfs tv-programma Radar van nepnieuws te beschuldigen. Die hadden namelijk nogal wat punten van kritiek in hun reportage.

Minister Sigrid Kaag deed afgelopen week ook al een poging om het CETA-verdrag er toch doorheen te krijgen, maar wist daarbij niet één degelijk argument te noemen. Ze kwam niet veel verder dan ‘het is écht heel belangrijk’, ‘Canada is onze bondgenoot’ en ‘de rest doet het ook’. Maar om één of andere reden lijkt niemand daar tot dusver in te zijn getrapt, dus gooit mevrouw het over een andere boeg: Trump-tactieken!

Alle kritiek en zorgen worden eigenlijk wederom afgedaan met ‘is niet zo’ en ‘maak je niet druk’. Nog steeds ontbreken er daadwerkelijk steekhoudende argumenten die overtuigend genoeg zijn om het CETA-verdrag te steunen. Het enige wat men nu te horen krijgt is dat alle gevaren en risico’s onzin zijn, wel meevallen of zijn ontstaan uit nepnieuws.

Krijgen DDS, GeenStijl, TPO en Russische Twitter-trollen er weer van langs? Nee hoor:

“Bij de verspreiding van nepnieuws over Ceta verwees Kaag onder meer naar tv-programma Radar, dat maandagavond aandacht besteedde aan het handelsverdrag. Het consumentenprogramma benaderde het onderwerp vooral vanuit het perspectief van milieu en dierenwelzijn. Dat is misschien ook niet verwonderlijk, gezien de achtergrond van presentatrice Antoinette Hertsenberg, echtgenote van Dierenpartij-oprichter Niko Koffeman.”

Wéér zo’n steekhoudend argument! Heeft al dat deugen, gendergedram en diversiteitsgelul bij D66 toch z’n vruchten afgeworpen, want deze vrouw heeft wel écht ballen zeg!