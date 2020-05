Aanpak coronacrisis nu in ‘tweede fase’ en dat betekent maar één ding: politiek bedrijven mag weer!

Voormalig PvdA-minister Jet Bussemaker, nu voorzitter van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving, pleitte vanochtend in tv-programma Buitenhof voor meer aandacht vanuit de regering voor kwetsbare mensen. Maar zij is niet de enige die weer is begonnen met politiek bedrijven, midden in de coronacrisis. Één ding is duidelijk: politiek bedrijven is weer ‘toegestaan’!

‘Momenteel in crisisbestrijding, gelieve niet storen!’

De regering kreeg vanaf het moment dat men de ernst van de situatie begon in te zien, alle ruimte om in te grijpen. ‘Even geen politiek bedrijven’ leek het nieuwe mantra van politiek Nederland te zijn geworden. Want hoe kan Rutte anders fatsoenlijk z’n werk doen? En lekker koppig wél politiek gaan zitten bedrijven komt je als politicus electoraal duur te staan. Een makkelijker te spotten politieke valkuil vind je haast niet.

Politiek is alles en alles is politiek

Naarmate de tijd vorderde zochten politici naar manieren om deze morele deathtrap te omzeilen, want zo ging jezelf profileren natuurlijk niet lukken. GroenLinks, FVD en PVV hebben daar mee zitten worstelen, voornamelijk door de missers van het kabinet (in hun ogen dan) tóch perse aan te willen kaarten. Met wisselend succes. Kabinetspartij D66 koos voor een andere strategie, door met voorkennis te gaan zitten pleiten voor beleidsmaatregelen (die er dus toch al aan zaten te komen). Zo sneu… Het heeft ze ook niks opgeleverd.

De tweede fase

Maar die moreel verplichte nederigheid van ‘Rutte niet bekritiseren tijdens de crisis’, lijkt z’n kracht inmiddels te zijn verloren. Het aantal doden, ziekenhuisopnames en opnames op de intensive care is al tijden aan het dalen. De economie gaat een enorme klap krijgen en mensen zijn de lockdown inmiddels wel zat. De onvrede neemt toe, waardoor meer ruimte ontstaat voor kritiek. De meest veilige vorm is dan door constructieve voorstellen te doen. Niet ‘dit en dat gaat mis, doe er wat aan!’ maar ‘kijk ook eens naar X en Y. En lees ook vast mijn ideeën.’

Bussemaker trekt aan de bel voor kwetsbare mensen en PVV’er Fleur Agema richt zich op buschauffeurs en vakkenvullers. Andere partijen en belangenorganisaties zullen snel volgen, want het ‘startschot’ is gegeven. Dat kon wel eens voor frictie gaan zorgen tussen de Tweede Kamer en het kabinet, want de coronacrisis gaat nog wel even duren!