Mondkapje binnenkort toch verplicht? RIVM draait ineens 180 graden: ‘mondkapjes toch wel effectief!’

Het RIVM is bezig om de weg vrij te banen voor maatregelen zoals het verplicht dragen van mondkapjes. Ineens, uit het niets, toont internationaal onderzoek volgens het RIVM aan dat het dragen van mondkapjes juist wél leidt tot voorzichtigheid en veiligheid.

De NOS doet ook leuk mee, en zegt: “In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, lijkt het dragen van een mondkapje juist te leiden tot voorzichtigheid en afstand houden (…).” En wie beweerde dat keer op keer, NOS? Juist ja, RIVM-baas Jaap van Dissel! En het OMT gisteravond zelfs nog! Nu we toch bezig zijn, hier, nog een artikel van 17 mei over een onderzoek uit Hong Kong, dat het RIVM en het OMT hebben genegeerd.

Want oh nee, mondkapjes zouden alleen maar zorgen voor schijnveiligheid, dat had allemaal geen zin! Onderzoek wees daar eigenlijk nog niets over uit, dus waarom Nederlanders het risico laten lopen en een lap stof voor hun mond laten hangen (die toch op z’n minst de grote (gevaarlijke!!!) druppeltjes tegen zou houden)? Nee, dat is toch gekkenwerk!

Net nadat het RIVM al eerder vandaag concludeerde dat Nederlanders de anderhalve meter aan hun laars lappen, trekt men na ‘zorgvuldige afwegingen’ ineens dit onderzoek uit de kast en zegt: ‘verrassing, mondkapjes werken toch wel!’

Ze sturen ook mooi met een ruime boog om hun eigen eerdere adviezen, conclusies en redeneringen heen. Het mondkapje an sich zou namelijk nog steeds tot ‘schijnveiligheid’ kunnen leiden (lees: dus Van Dissel lulde niet uit z’n nek hoor!!). Nee in dit nieuwe onderzoek blijkt dat mondkapjes alleen samen met andere maatregelen leiden tot meer voorzichtigheid en afstand houden. En Jaap dacht al die tijd natuurlijk dat het alleen over mondkapjes ging, en niet over mondkapjes in relatie tot andere maatregelen!

Moet je nagaan hoe ver het RIVM verwijderd is van de realiteit. Dat er eerst compleet doorslaggevend onderzoek nodig is om tot de conclusie te komen dat iemand minder snel anderen onder zal snotteren als er een paar laagjes stof voor z’n neus en mond hangt. Of dat iemand met een mondkapje ervoor zorgt dat een ander er liever met een boogje omheen loopt. Regelrechte magie voor het RIVM!

Bijna een half jaar na het begin van de pandemie, toen alle landen met enige ervaring op dit gebied allang mondkapjes beschikbaar hadden gesteld (Nederland heeft er zelfs nog flink wat verkocht!), kregen ze vandaag bij het RIVM ook eindelijk door dat het toch wel zin heeft. Heel toevallig net nu de rest van de Europese landen die dingen ook begint te verplichten (voor zover ze dat niet al hebben gedaan). Wat een grap…