Peilingen! CDA duikt met Hugo de Jonge naar een dieptepunt, FVD stijgt een zetel

Dat zowel het CDA alsmede D66 de afgelopen weken in het nieuws waren rondom hun lijsttrekker voor de verkiezingen van 2021, heeft de afgelopen weken voor bewegingen gezorgd bij deze twee partijen. CDA lijkt, met de electorale keuze voor Hugo de Jonge, in het moeras gezakt. D66 doet het iets beter en ook FVD kan een stijgende lijn optekenen.

Opmerkelijk genoeg is D66 al een tijdje aan het stijgen in de peilingen van Maurice de Hond. In twee weken tijd hebben ze er 2 zetels bij weten te snoepen.

Het CDA is -na de keuze voor Hugo de Jonge- als verwacht in een neerwaartse spiraal terecht gekomen. De partij verlies maar liefst 2 zetels in de peilingen. Nog voor de verkiezingen stond het CDA op 3 zetels winst. Reken maar uit.

De PvdA was de afgelopen weken vrij stilletjes en dat verklaart ook het verlies van 1 zetel. De partij van Lodewijk Asscher zakt van 16 naar 15 zetels. Dat is overigens nog steeds robuust voor een haast onzichtbare partij.

Forum voor Democratie doet het beter. Die partij kan er een zeteltje bij optellen en staat nu op 12 zetels in de peilingen. Daarmee zijn ze alsnog kleiner dan de VVD, CDA, PVV, PvdA en D66, maar het zijn tenslotte nog maar peilingen en geen stemmingen. Er kan nog van alles veranderen binnen het electoraat.