Horeca Randstad miept dat ze weer (beetje) dicht moeten; maak de borst maar nat, want dit is pas het begin

De horeca in de Randstad is “woedend” dat zij de kop van Jut zijn in het coronabeleid van het kabinet-Rutte. Dat schrijven ze in het Algemeen Dagblad. Ze noemen het “symboolpolitiek” en vinden het oneerlijk dat deze sector nu weer geraakt wordt.

Het besef dat er vermoedelijk weer een nieuwe lockdown in Nederland gaat komen is nog niet helemaal geland bij iedereen. De besmettingen blijven maar oplopen, en uiteindelijk zal het kabinet vermoedelijk met de rug tegen de muur staan: uiteindelijk zal een nieuwe gehele afsluiting van het openbare leven onontkombaar zijn, helaas. Met meer dan 1.700 nieuwe gevallen per dag loopt de situatie langzaam uit de hand. Ook het aantal mensen in het ziekenhuis en op de intensive care loopt gestaag op.

De horeca in west-Nederland, waar dankzij studenten het virus wild om zich heen grijpt, zijn nu de eersten die het gaan merken. Erg blij zijn ze daar niet mee:

“Laurens Meyer, die vrijwel in elke grote Nederlandse stad een horecagelegenheid uitbaat, schrikt als deze site hem met de nieuwe maatregelen confronteert. ,,Wat een geweldig verhaal weer”, zegt Meyer cynisch. ,,Ze hebben het weer voor elkaar hoor: de horeca heeft het weer gedaan! Het is ongelooflijk. Wat een volslagen, ongenuanceerde onzin is dit weer. Maar ja, het bekt vast lekker voor de politici in Den Haag.””

Terwijl het eigenlijk nog wel meevalt: in kroegen moet om middernacht het licht aan, en de klanten weg om 01.00u. Het is geen algehele sluiting, en hele segmenten van de horeca gaan er dus helemaal niets van merken. Of kent u veel restaurants, afhaaltoko’s en lunchrooms die tot dik na het aanbreken van de volgende dag nog klanten serveren? Ik ook niet.

Al met al is het een vrij milde maatregel – zeker gezien de zeer zorgelijke besmettingscijfers. De maatregel is zelfs zo licht, dat we niet mogen verwachten dat deze het coronavirus serieus gaat indammen. Iedereen moet dus rekening houden met veel grootschaliger ingrijpen. Of we moeten ons met z’n allen ineens beeldig gaan gedragen – maar gezien de taferelen in Leiden gisteren, lijkt dát niet te verwachten.