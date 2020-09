‘Orbán als dictator’ is een links-liberaal mediaproject dat in de werkelijkheid niet bestaat’

Nederland en Hongarije onderhouden al vele jaren uitstekende relaties op alle vlakken. Toch weten we eigenlijk maar bitter weinig van het land, maar oordelen wel…. Alle reden voor Frits Bosch om samen met Hongarije-kenner László Marácz het zoeklicht op Hongarije te zetten. We doen dat in een aantal delen. Vandaag: Victor Orbán.

Viktor Orbán studeerde rechten in Boedapest (1981-1987) en werkte voor het ministerie van Landbouw. In 1989 kon hij met een beurs van de Soros Foudation een jaar in Oxford studeren. In 1988 was hij medeoprichter van Fidesz, de Bond van Jonge Democraten. Orbán kreeg bekendheid door in juni 1989 bij de herbegrafenis van Imre Nagy op te roepen tot vrije verkiezingen en terugtrekking van de Sovjet-troepen. In 1990 kreeg hij namens Fidesz een parlementszetel. Van 1998 tot 2002 was hij premier en sinds 2010 is hij dat opnieuw.

Vanwege de vluchtelingencrisis liet Orbán een 4 meter hoge en 175 kilometer lang hek langs de Servisch-Hongaarse grens bouwen. Vanaf september 2015 werd de toestroom van migranten naar Hongarije stopgezet. Dit hek lokte verontwaardiging uit bij mensenrechtenorganisaties en de regeringen van EU lidstaten. Orbán wil het land beschermen en Europa behoeden voor islamitische vluchtelingen uit het Midden-Oosten. Hij is lid van de Hongaarse Gereformeerde Kerk. Zijn vrouw, de juriste Aniko Lévai, en hun kinderen zijn katholiek.

Bedreigt Orbán de rechtsstaat? Is het terecht dat hij soms dictator wordt genoemd. Is er voldoende vrijheid van meningsuiting? Kopen Fidesz-aanhangers media op om tegenstanders monddood te maken?

László Marácz: ‘Orbán als dictator’ is een zorgvuldig opgebouwd links-liberaal mediaproject dat in de werkelijkheid niet bestaat. Dat beeld van Orbán dient twee doelen. Enerzijds kan men Hongarije steeds weer onder druk zetten als het zich verzet tegen het machtscentrum in Brussel. Anderzijds is het een Westerse afleidingsmanoeuvre om tegen de bevolking van de West-Europese landen te kunnen zeggen: “Hier is alles in orde met de rechtsstaat, zie de kwade dictatuur van Orbán in Hongarije, knijp je handen dicht met Rutte, Macron, en Merkel.”

Niets is minder waar. De coronacrisis heeft helder gemaakt dat er onder leden van de EU rechtsstatelijk falen plaatsvindt. Dat wil niet zeggen dat Orbán niet veel macht heeft. Hij heeft drie keer op rij de nationale verkiezingen gewonnen met een tweederde meerderheid. De coalitie van Orbán is een politieke beweging en streeft naar politieke macht om het conservatieve programma te verwezenlijken.

Maar er zijn in Hongarije voldoende maatschappelijke tegenwichten. De Hongaarse politiek is gepolariseerd in twee kampen: de conservatieven van de Orbán-coalitie en de links-liberalen die ook oud-communisten en/of hun kinderen herbergen. Hoewel deze laatste coalitie nog steeds een mediaoverwicht heeft, horen we alleen maar over het vermeende mediaoverwicht van Orbán. De links-liberale coalitie bracht Hongarije in 2006 op de rand van een financiële afgrond. Het is onwaarschijnlijk dat deze groep politici met een neoliberaal profiel in Hongarije een meerderheid zullen krijgen. Zij roepen over de ‘dictatuur van Orbán’, maar dat is paradoxaal.

Als Hongarije een dictatuur is hoe kan de links-liberale oppositie bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2019 de burgemeesterspositie van de hoofdstad Boedapest winnen? Ik verneem daar in de Nederlandse media geen analyse over…..

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.

Andere afleveringen in de Hongarije-reeks van Frits Bosch en László Marácz: Deel 1. Deel 2. Deel 3. Deel 4.