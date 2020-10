‘Persmoment’ Rutte en De Jonge: kabinet blijft lekker aanmodderen met gedeeltelijke lockdown tot in december

Volgens zwaan-klooit-aan minister De Jonge blijven we zeker tot in december in deze halfgare lockdown, zo liet hij weten in de persconferentie dit ‘persmoment’. Dat we van ruim 47.000 wekelijkse besmettingen naar bijna 70.000 gaan, is geen probleem. We kijken het nog lekker eventjes aan en zien wel hoe het loopt, hartstikke gezellig!

De maatregelen in de periode van voor de lockdown hebben totaal geen zoden aan de dijk gezet, het aantal besmettingen bleef keihard stijgen. Toen kwamen er nieuwe maatregelen, de ‘gedeeltelijke lockdown’, waarvan we inmiddels toch wel effect zouden moeten gaan zien. Dat zien we (nog) niet, dus wachten we wederom tot het weer véél te laat is.

Niemand die op het idee komt om gewoon alvast nog veel harder in te grijpen, zodat we in ieder geval niet straks wéér achter de feiten aanlopen. Dat past natuurlijk niet in de rekenmodelletjes van het RIVM, of in de draagvlakmodelletjes van de marketing- en pr-afdeling. In de tussentijd schieten de besmettingen omhoog, hebben we besmet zorgpersoneel verplicht aan het werk, moeten ouderen vooral geen griepvaccin halen en hopen we dat het virus vanzelf voorbijtrekt.

Tegen de tijd dat alle ouderen en zwakkeren zijn overleden, puur vanwege dit enorme faalbeleid, is de zorg allang in elkaar gestort en heeft dat nóg meer doden als gevolg. Maar dan kunnen we met z’n allen tenminste wel lekker snel 50 zetels voor de VVD binnenslepen, want de rijen om te gaan stemmen zijn dan in ieder geval een heel stuk korter.