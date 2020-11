Video! Amerikaanse BuZa-minister Mike Pompeo: ‘Rimpelloze transitie naar nieuwe regering Trump’

De minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, Mike Pompeo, spreekt met een lach van een ‘rimpelloze transitie naar een nieuwe regering onder Trump’. Hij wijst er nogmaals op dat het verkiezingsproces loopt zoals het hoort te lopen en dat niemand op de zaken vooruit hoort te lopen. En terecht!

Hier het videofragment:

.@SecPompeo: "There will be a smooth transition to a second Trump administration." Full video here: https://t.co/6Rou91HQxv pic.twitter.com/MU9Gp2QWnq — CSPAN (@cspan) November 10, 2020

Minister Pompeo pakt het heel degelijk aan. Hij laat blijken dat er wat hem betreft wel degelijk iets aan de hand zou kunnen zijn met de Amerikaanse verkiezingsuitslag. Maar bovenal geeft hij blijk van vertrouwen in de procedures zoals die zijn uitgestippeld in de Amerikaanse (grond-)wetgeving.

Tot nu toe is het namelijk alleen de Amerikaanse media die Biden hebben uitgeroepen tot de winnaar. Trump claimt dat er is gefraudeerd en het enige wat er nu wordt geroepen is dat hij daar geen bewijs voor heeft. Maar Trump en zijn team zijn dat bewijs momenteel aan het vergaren en maken van iedere juridische mogelijkheid gebruik om hun claims uiteindelijk te laten toetsen door de rechter.

De Democraten en de media kunnen hoog en laag springen wat ze willen, feit blijft dat Trump volledig in zijn recht staat om dit aan te vechten. Het enige wat we vanuit hun kant horen is dat Trump een slechte verliezer is, dat hij niet zo zielig moet doen en dat hij maar beter op kan geven. Het bederft namelijk een beetje de (vroegtijdige) overwinningssfeer voor de Democraten. En het ergste van allemaal: Trump zou het vertrouwen in de democratie schaden door dit volledig uit te willen zoeken!

En het frappante hieraan is dat juist wanneer Trump álle mogelijke middelen in heeft gezet en uit heeft geput, dat dán pas onomstotelijk kan worden vastgesteld dat de verkiezingen al dan niet eerlijk zijn verlopen. De Democraten zouden er dus juist alle baat bij moeten hebben om Trump dit helemaal uit te laten vechten, want dan kan hij zich ook nergens anders meer op beroepen en dan is het spel écht uit.

Maar nee, in plaats daarvan zien we niets anders dan ‘geen bewijs’ en ‘kom op man’. En de kans dat Trump grootschalige fraude constateert is natuurlijk ook ontzettend klein. Maar goed, we kopen ook allemaal loten op Oudjaarsdag!