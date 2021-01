Hiddema veegt de vloer aan met nazi-roepende Volkskrant: ‘Ik kreeg een siddering van walging’

Toen Thierry Baudet zondag bij OP1 zat kwam zijn oude strijdmakker Theo Hiddema langs bij het programma van Humberto Tan. In het gesprek met de presentator haalde Hiddema keihard uit naar de Volkskrant. Die had hem namelijk op bijzonder walgelijke wijze te kakken gezet vanwege het ‘oorlogsverleden’ van zijn vader en broer. “Ik wil met die hele rotzooi, die hele politiek, niets meer te maken hebben,” dacht Hiddema nadat Volkskrant-columnist Max Pam een ronduit schandalige column over hem had geschreven.

In de dagen voor kerst gaf Theo Hiddema een interview aan de Volkskrant. In dat interview vertelde hij dat hij terugkwam als lijstduwer bij Forum voor Democratie. Hij had weer zin om samen met Thierry Baudet “de zaaltjes in te gaan” en direct contact te hebben met FVD-kiezers. Opmerkelijk genoeg was het interview best vriendelijk. Hiddema mocht uitpraten en werd eigenlijk behandeld als, nou ja, iedere andere politicus. Dat zien we helaas maar zelden bij FVD’ers, die worden immers steevast als het vleesgeworden kwaad neergezet.

Toen Hiddema zondag bij Humberto op bezoek was praatte hij even over dat vraaggesprek. Hij was er zelf ook blij mee: “Ik heb een uitgebreid interview aan de Volkskrant gegeven. Omdat ik volledig de waarheid en openheid van zaken heb gegeven, heeft die verslaggever er niets anders van kunnen maken dan een vriendelijk ogend artikel,” legde hij uit.

Maar dat vonden ze bij de Volkskrant niet je van het, aldus Hiddema. “Daar houden de lezertjes niet van: zo’n rechtse man die er vriendelijk uit komt, is niet de bedoeling. Dus toen heeft men snel ingegrepen en is de columnist van dienst, Max Pam, in mijn oorlogsverleden gedoken.”

Wat Pam deed? Hij zette echt een keiharde persoonlijke aanval in op Hiddema. Hiddema had gezegd dat hem de liefde voor Israël met de paplepel was ingegoten. Dat kon niet, aldus Pam in zijn walgelijke schrijven. “Dat Theo Hiddema de liefde voor het Joodse volk meekreeg van NSB-ouders, kan ik moeilijk geloven,” kopte hij. Waarom? Nou, omdat Hiddema’s vader en oudere broer een tijdlang bij de NSB hadden gezeten.

“Ik ben helemaal niet geboren in de oorlog, ik weet van niks, maar hij haalde mijn vader en broer erbij. Of ik van 1944 ben? Ja, vanuit de baarmoeder heb ik de marsmuziek nog gehoord. Maar goed, die smeerlap haalde mijn vader en broer erbij omdat zij fout waren in de oorlog. Twee jaar, van 1939 tot 1941. Mijn broer was 17,” legde Hiddema uit tegen Humberto.

“Hij vond in dat artikel dat ik mij niet moest beroepen op niet antisemiet te zijn, want dat recht had ik niet, omdat ik uit zo’n nest kom. Dan krijg ik een siddering van walging en dan denk ik: ik wil met die hele rotzooi, die hele politiek, niets meer te maken hebben.”

Die broer van Theo is later heel hard antiracistisch geworden. Dit is een boek dat hij later schreef:

Beleefd toevertrouwd aan Max Pam en andere paplepel-twijfelaars. pic.twitter.com/9XhAczPMTS — Theo Hiddema (@THiddema) December 30, 2020

“Ik heb de heer Max Pam toen een boekje gestuurd van mijn broer. Mijn broer die hij bedoelde, die 17 jaar was, heeft zich namelijk ontwikkeld tot een antiracist van hier tot ginder. Die krijgt dan postuum te horen dat hij fout is geweest en dat zelfs ik na tachtig jaar mijn bek moet houden,” ging Hiddema verder. “Dat maakt voor mij deze hele politiek zo’n smoezig bedrijf, dat ik er niets meer mee te maken wil hebben.”

Hier raken we aan een belangrijk punt. Vriend en vijand waren verrast toen Theo onlangs opeens liet weten alsnog niet als lijstduwer op de FVD-lijst te willen staan. In een app-berichtje had hij medegedeeld dat dit vooral kwam door het nieuwe team én de focus op corona. Maar als je hoort wat hij gisteren zei bij Humberto kun je niet aan de indruk ontsnappen dat het wangedrag van de Volkskrant, met zulke laaghartige aanvallen, hem écht parten heeft gespeeld. Dat hij niets meer te maken wilde hebben met politiek omdat zijn dode broer en vader postuum zwart werden gemaakt.

Dieptriest, natuurlijk, en we kunnen alleen maar hopen dat Hiddema zich in de komende weken alsnog bedenkt. Maar ik denk dat de vijanden van vrijheid en democratie deze strijd tóch gewonnen hebben; door dit vieze spel zo te spelen hebben ze bij Hiddema alle lol in de politiek weggenomen.