Daar gaan we! Coronapaspoort steeds meer realiteit: Big Brother-EU eist reizigerspas met “coronastatus” erop

De Europese Unie is een groot voorstander van een ‘coronapaspoort’. EU-burgers moeten deze zomer gewoon weer op vakantie kunnen binnen het continent, dit zou moeten kunnen met een pas die iemands zogenaamde ‘coronastatus’ aangeeft. Een pas waarop staat of iemand gevaccineerd of recent getest is. Het plan wordt morgen gepresenteerd door de Europese Commissie.

We zullen en moeten allerlei gegevens over het coronavirus in ons paspoort krijgen, zo eist Brussel. De Europese Commissie wil een zogeheten reizigerspas invoeren, en noemt die nu al pompeus het “groene certificaat.” Dit voor alle burgers mee te dragen EU-document zou ervoor moeten zorgen dat het Europese toerisme weer kan worden opgestart. Het Von der Leyen-certificaat zal in eerste instantie mensen die al gevaccineerd zijn méér bewegingsvrijheid geven. We kunnen dus best stellen: de eerste stappen naar een Europese vaccinatiepaspoort lijken hiermee te worden gezet.

Met deze pas, waar een groen vinkje in zou gaan staan, zouden toeristen weer toegang kunnen krijgen tot de Spaanse of Portugese stranden. Mensen die recent negatief zijn getest of het laatste half jaar corona hebben gehad zouden ook recht krijgen op zo’n groen vinkje, meldt de NOS.

De wens op zo’n pas komt voornamelijk vanuit de Zuid-Europese landen. Zij hopen op deze manier toch toeristen te kunnen ontvangen in de zomermaanden. Voor de Brusselse elite is dit natuurlijk een fantastische kans om dit keer wél met een corona-aanpak op de proppen te komen die breed wordt gedragen.

Een perfecte kans voor de EU-bobo’s om meer macht en invloed naar zich toe te trekken. Never waste a good crisis, toch? En dat geldt al helemaal dubbel en dwars voor de coronacrisis.