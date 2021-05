Belastingdienst gaat opnieuw in de fout: toeslagenouders krijgen ten onrechte incassobrief

Het gestuntel bij de Belastingdienst gaat gewoon door, opnieuw hebben ze een zeer pijnlijke fout gemaakt. Enkele gedupeerde toeslagenaffaire-ouders kregen een brief van een deurwaarder op de mat met de boodschap dat ze grote sommen geld moesten terugbetalen. Echter bleken de brieven ten onrechte te zijn verstuurd.

Opnieuw begaat de Belastingdienst een ‘oeps, foutje, sorry’. Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) kon voor de zoveelste maal haar excuus namens het kabinet en de fiscus aanbieden. Afgelopen dagen kregen de ouders ineens een brief op de mat waarin stond dat ze toch weer geld moesten terugbetalen, dat laat de NOS weten.

Echter ging het om ouders waarvan al was vastgesteld dat ze in aanmerking komen voor compensatie, sommigen hadden zelfs al het compensatiegeld ontvangen. Maar opnieuw werden ze voor kort de kast opgejaagd door de Belastingdienst.

Het is al vaker voorgekomen dat de Belastingdienst ernstig in de fout gaat bij het afhandelen van de toeslagenaffaire. Eerder kregen gedupeerde ouders ten onrechte te horen dat hun aanvraag voor compensatie was afgekeurd of dat ze er niet voor in aanmerking kwamen – óók toen moest Van Huffelen schoorvoetend excuses maken.

Op deze manier blijft de Belastingdienst als een pestkop overkomen tegenover Nederlanders. Er zal een hoop moeten veranderen wil men het vertrouwen in de fiscus willen herstellen.