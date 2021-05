Maurice de Hond herpubliceert jaar oud artikel over aerosolen: ‘had veel schade kunnen voorkomen’

Eerder vandaag berichtte De Dagelijkse Standaard dat de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) na ruim een jaar de rol van aerosolen erkent in de verspreiding van het coronavirus. Als gevolg van die aerosolen stelt de WHO nu dat een goede ventilatie één van de meest effectieve methoden is om besmettingen te verminderen.

Het is daarbij met name belangrijk om drukke, slecht geventileerde binnenruimtes te vermijden, terwijl bedrijven en anderen die de kans op besmettingen willen verminderen er juist goed aan doen ventilatie te optimaliseren.

Geert Wilders reageerde vandaag al geïrriteerd op het nieuws van de WHO. Niet omdat hij het er niet mee eens is, maar omdat zijn partij dat naar eigen zeggen al een jaar lang beweert.

De PVV en anderen baseerden zich daarbij eerst en vooral op onderzoek van Maurice de Hond. Die plaatste op 2 april vorig jaar al een artikel waarin hij precies uitlegt hoe het zit met aerosolen, en welke rol die kleine deeltjes volgens hem toen al speelden in de verspreiding van het coronavirus.

De Hond laat nu weten op Twitter dat hij het artikel opnieuw geplaatst heeft. Dit heeft hij gedaan, schrijft hij, “Zodat je kunt zien wat je met de kennis van toen in die 13 maanden had kunnen doen om veel schade te voorkomen.”