Peiling Maurice de Hond: D66 stort in elkaar met verlies van 5 zetels, CDA kapot met verlies van 9 (!) zetels

De jongste peiling van Maurice de Hond heeft heel slecht nieuws voor D66. Want als er vandaag verkiezingen waren, dan zou de partij van Sigrid Kaag genoegen moeten nemen met 19 zetels. Dat zijn er 5 minder dan in maart en daarmee is D66 samen met het CDA de grote verliezer sínds de verkiezingen.

Volgens De Hond blijkt uit zijn peiling dat minder dan 75% van de mensen die op 17 maart op een bepaalde partij stemden dat nu weer zouden doen. Meer dan een kwart van de kiezers stappen dus over op een andere partij.

De grootste verliezers van de post-verkiezingsperiode zijn niet GroenLinks en de PvdA of zelfs maar de VVD. Blijkbaar vinden VVD-kiezers het wel prima dat hun partijleider flirt met een extreemlinks kabinet. Alles voor de macht.

Nee, degenen die volgens de peiling van de Hond er écht op achteruit gaan zijn D66 en het CDA.

Kiezers keren D66 de rug toe

Bij de verkiezingen van 17 maart kwam D66 nog uit op 24 zetels. Dat werd gepresenteerd als een historisch resultaat voor de partij, wat natuurlijk vooral veroorzaakt werd doordat het mediakartel graag wil dat Kaag ooit premier wordt. Daarvoor moest ze ‘winnen.’

Maar van die 24 zijn er in de peiling nu nog maar 19 over. En daarmee is D66 nog maar twee magere zetels groter dan de PVV; de partij die door D66 steevast wordt uitgesloten omdat het zogenaamd een ‘ondemocratische’ partij is… dat komt dan dus van een partij die zelf het referendum heeft afgeschaft. Maar dat geheel terzijde.

Voor Kaag is dit natuurlijk een desastreuze peiling… ware het niet dat Den Haag zich al lang niets meer aantrekt van de mening van het volk. De verkiezingen zitten erop. De zetels zijn verdeeld. Zij en haar ploeg bezetten 24 stoelen in het parlement. Als de kiezer daar nu spijt van heeft, soit.

Het CDA is weggevaagd

Ondertussen wordt maar weer bevestigd dat er echt niets meer over is van het CDA. Waar de christendemocraten op 17 maart nog 15 zetels kregen – wat toen al ontzettend zielig was – krijgen ze nu nog maar 6 zetels in de peiling.

Zes.

Dat maakt het CDA virtueel kleiner dan de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas. Want die staat op 7 virtuele zetels.

In de peiling wordt de nieuwe partij van Pieter Omtzigt nog niet meegenomen – want die heeft nog geen nieuwe partij gepresenteerd. Als hij dat wel doet zal er virtueel natuurlijk een aardbeving plaatsvinden – eentje die mogelijk nóg meer zetels weghaalt bij het CDA. Dat wordt dan een tweede SGP, met dit verschil dat het CDA een ruggengraatloze, principeloze club van nepchristenen is.

Virtuele winnaars

Als er verliezers zijn, zijn er natuurlijk ook virtuele winnaars. De grootste stijger is BBB. Deze partij staat volgens De Hond nu op 7 zetels. De BoerBurgerBeweging is dus een serieuze middenpartij geworden; eentje die vooral aast op de plattelandsstem… van voormalige CDA-bastions.

Ook de Partij voor de Dieren wint twee zetels. Dat geldt ook voor JA21. Dat staat nu virtueel op 5 zetels.

Een andere grote winnaar is Volt. Want om voor mij totaal onbekende redenen staat die partij nu op 6 zetels in de peiling. Best knap aangezien het feitelijk natuurlijk gewoon om D66-jongeren gaat. Er zijn wel een paar verschillen met de moederpartij, maar dan gaat het vooral over gradaties.

Dan BVNL van Wybren van Haga. Dat staat op één virtuele zetel. Dat zijn er meer dan de partij op eigen kracht gehaald heeft – want BVNL heeft niet als partij meegedaan aan verkiezingen. Als zodanig zou je het een “winnaar” kunnen noemen. Tegelijkertijd geldt dat ze nu met drie Kamerleden in het parlement zitten. Daarnaast kreeg Van Haga meer dan 200.000 voorkeursstemmen op 17 maart, wat goed zou zijn voor een zetel of twee/drie. Officieel is het dus winst, maar praktisch gezien is het geen resultaat waar Van Haga, Ephraïm en Smolders blij van zullen worden.

Tenslotte is er nog de VVD. Want, geloof het of niet, ook de nepliberalen zijn een virtuele winnaar. Ja, echt waar. Mark Rutte wordt beloond voor zijn geflirt met extreemlinks. Want waar de VVD in maart 34 zetels kreeg zouden dat er volgens De Hond twee meer zijn als de verkiezingen vandaag waren.

Wat een volk, dat VVD-plebs.

De hele zetelverdeling