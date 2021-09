BIJ1 gaat de wereld veroveren: ‘We richten een buitenlandstichting op voor internationale activiteiten!’

De radicaal-linkse BLM- en Woke-activisten van BIJ1 gaan internationaal. Want, laten de radicalen geleid door Sylvana Simons weten op Twitter, ze richten een “buitenlandstichting” op. Die moet zich vervolgens gaan inzetten voor “internationale activiteiten.”

Zo, toe maar!

Het vervelende van communisten en andersoortig extreemlinks gespuis is altijd geweest dat ze niet alleen wilde plannen hadden voor hun eigen land, maar ook voor de rest van de wereld. Dat geldt blijkbaar ook voor Sylvana Simons en haar vrienden. Want Nederland-hatend BIJ1 laat weten dat het internationaal aan de weg gaat timmeren. Er komt een buitenlandstichting die internationale activiteiten moet organiseren. En dat biedt kansen voor andere BLM-communisten, want die stichting moet natuurlijk een bestuur hebben.

Dus hop, internationaal georiënteerde BLM-marxisten, solliciteer!

Heb je affiniteit met internationale vraagstukken en help je graag zoeken naar kandidaten voor een bestuur? BIJ1 richt een 'buitenlandstichting' op voor internationale activiteiten, waar een bestuur voor wordt aangesteld. Help mee in het selectieproces!https://t.co/JHLzzSUJyS — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) August 31, 2021

Als je wilt weten in welke hoek je de “internationale activiteiten” van BIJ1 moet zoeken, nou, daar is nu al voldoende duidelijkheid over. Want ze zullen zich ongetwijfeld hard uitspreken tegen Israël, en er alles aan doen om de joodse natiestaat zwart te maken, terwijl Palestijnse terroristen van Hamas op alle steun kunnen rekenen. Zo rolt BIJ1 immers nu eenmaal. Ik verwacht dan ook heel spoedig nieuws over een pro-Hamas congres, mede-georganiseerd door de terroristenlovers van de altijd camerageile Sylvana Simons.

Dit wordt me wat, zeg. Een congres met Hamas. Een snoepreisje naar Noord-Korea. Een vriendentrip naar Cuba. Want dat zijn natuurlijk het soort regimes waar BIJ1 zich mee verwant voelt. Goddank dat Pol Pot er niet meer zit, anders had die vast ook een uitnodiging gekregen voor één van de “internationale activiteiten” van deze gestoorde gekken.

BIJ1 dat internationaal gaat… Marxistische dictators alle landen verenigt u!