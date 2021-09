Thierry Baudet hoopvol na zitting rechtszaak YouTube: ‘Er komt een moment waarop de rechter paal en perk stelt aan censuur’

Thierry Baudet liet vandaag na de zitting in de rechtszaak tegen YouTube weten dat hij bijzonder hoopvol gestemd is voor de uitspraak én de nabije toekomst in het algemeen. Want, zei de FVD-leider tegen De Dagelijkse Standaard, het moment komt waarop de rechter óf de wetgevende macht paal en perk stelt aan de macht en censuur van Big Tech.

Na de zitting inzake YouTube vroegen wij ons natuurlijk direct af hoe het gegaan was, in de ogen van Thierry Baudet zelf. Die was graag bereid om De Dagelijkse Standaard te woord te staan. Want hij had een bijzonder goed gevoel overgehouden aan de zitting.

Baudet heeft hoop

“Het ging volgens mij heel goed,” zei Baudet. “Ik had ook echt het gevoel dat de rechter onze argumenten serieus in zich opnam en dat we de rechter echt tot nadenken hebben aangezet. Want het is natuurlijk een bijzonder serieus onderwerp dat van groot belang is voor het functioneren van de democratie. Gaat Big Tech nu uitspraken van parlementariërs inhoudelijk beoordelen? Dat is wel echt een nieuwe stap in een trend die we natuurlijk al veel langer zien, dat ze zich ermee bemoeien wat er op die platforms gedeeld kan worden. Dit tast het wezen van de democratie aan.”

De vrijheid van meningsuiting

“Dat hebben we bij de zitting ook op die manier naar voren gebracht,” ging Baudet verder. “We hadden twee fundamentele punten. Ten eerste: YouTube zegt dat de vrijheid van meningsuiting niet in het geding komt omdat onze inbreng ook op DebatDirect staat. Maar daar gaat natuurlijk helemaal niemand naartoe. Het recht op de vrijheid van meningsuiting behelst ook dat je er effectief gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld, als een overheid je vertelt dat je wel mag demonstreren, maar dan wel 15 kilometer buiten de stad ergens op het platteland waar niemand je ziet, dan heb je deze vrijheid theoretisch wel, maar effectief niet.”

“Wat Internetvideo’s betreft is YouTube natuurlijk het stadscentrum. Je moet dáár je argumenten kunnen voorleggen aan de mensen, en niet ergens op een websiteje in de uithoeken van het Internet waar mensen het bestaan niet eens van weten.”

Onredelijke richtlijnen

“Ten tweede, en dit is ook een bijzonder belangrijk punt: YouTube hanteert community richtlijnen die ontzettend onredelijk zijn. Daar heb ik ook een screenshot van gedeeld op Twitter.” Dat klopt, inderdaad; we schreven daar dan ook eerder vandaag al over. Hier is de tweet in kwestie:

Wow. Dit leest als een vrij exacte weergave van wat Covid feitelijk is. Allemaal blijkbaar “in strijd met de community richtlijnen”. Bizar zeg. #live vanuit de rechtbank. #FVD pic.twitter.com/9KubWe5lfK — Thierry Baudet (@thierrybaudet) September 1, 2021

“Je mag de werking van Ivermectine bijvoorbeeld niet bespreken,” legde Baudet vervolgens uit. “Daarnaast mag je de werking van de vaccins niet ‘relativeren’. Maar dat zijn juist bij uitstek onderwerpen van debat. In India wordt de nationale Diederik Gommers daar vervolgd – hij krijgt mogelijk zelfs de doodstraf! – omdat hij zei dat Ivermectine niet voorgeschreven mocht worden. Daar zijn ze nu overtuigd dat het wél werkt. Maar wat YouTube betreft mag je daar niets over zeggen. Dat is écht onredelijk.“

“Het andere is dus die vaccinaties. In Israël moeten ze nu allemaal een derde prik. Met twee prikken tel je daar niet meer als gevaccineerd. Dus hoe relativerend wil je het hebben? Dat gaat veel verder dan alles dat ik ooit gezegd heb over die vaccinaties.

“Kortom,” concludeerde de FVD-leider, “het is heel onredelijk van een platform om zo’n discussie te bannen. Dat hebben wij vandaag ook duidelijk gemaakt, en ik denk dat we dat op een overtuigende wijze hebben gedaan.”

“Daarbij gebruikten we ook een voorbeeld van Amerika. Stel dat de Amerikaanse overheid nu zegt dat er geen kritiek geuit mag worden op het optreden in Afghanistan. YouTube zet dat dan in de richtlijnen. Maar dat kan dan niet. Ze kunnen niet zeggen, ‘nou de community richtlijnen zijn een soort van black box, en daar mag niemand iets van vinden.’ Het moet wel rédelijk zijn.”

Zijn er dan helemaal geen grenzen? Natuurlijk wel. Dat erkent Baudet ook. “Als ik iedereen oproep om bleekwater te drinken, zetten ze er iets bij. Dat is redelijk. Wat wat nu verbieden is allemaal deel van een redelijk debat. Ze gaan dus gewoon veel te ver.”

YouTubes gebrek aan argumenten

“Dus wij hebben twee argumenten, feitelijk. Het eerste is het vrijheid van meningsuiting-argument. En het andere argument draait om non-discriminatie en om de redelijkheid van richtlijnen dan wel het gebrek daaraan.”

“De tegenpartij bracht daar tegen in dat het democratie-argument, of vrijheid van meningsuiting-argument, niet opging. Want, zeiden die, mensen kunnen toch gewoon naar DebatDirect gaan? Maar dat is natuurlijk hetzelfde als het houden van een demonstratie 15 kilometer buiten de stad.”

En hoe zat het dan met de community richtlijnen? “Nou, daar was het argument eigenlijk, je moet iets als richtlijn nemen, en wij hebben hier de keuze voor gemaakt. Dat was het dan.”

“Nee, ik vond het echt geen sterke verdediging. 15 september is de uitspraak. Ik heb goede hoop want ik denk dat het punt echt nadert waarop de democratie én de rechterlijke macht paal en perk gaan stellen aan Big Tech. Zo niet nu, dan heel snel,” zei Baudet hoopvol.

En, voegde hij daar voor de goede orde aan toe, als het vonnis onverhoopt toch negatief uitvalt voor FVD, dan begint de partij gewoon een bodemprocedure als het vonnis daar iets van ruimte voor biedt.

Kortom, Baudet en FVD nemen deze zaak bijzonder serieus.