De Jonge zinspeelt op nieuwe coronamaatregelen nu ziekenhuisopnames sneller oplopen dan verwacht

Het tot nu toe dramatische coronabeleid dreigt in een nóg dramatischere fase te belanden. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge zinspeelt op nieuwe coronamaatregelen nu het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen harder oploopt dan verwacht.

De 1,5-meterregel heeft niet gewerkt. Mondkapjes hebben niet gewerkt. ‘Slimme’ lockdowns hebben niet gewerkt. En de coronapas heeft klaarblijkelijk ook niet gewerkt. Zelfs met een hoge vaccinatiegraad loopt het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen weer hoog op. Tel daar nog een aankomende griepgolf bij op en de rapen zijn gaar.

De Jonge vindt nu dat de politiek bereid moet zijn “die maatregelen te nemen die de zorg ontlasten”, meldt De Telegraaf. In plaats van zélf het voortouw te nemen en de zorgcapaciteit te vergroten, legt hij de verantwoordelijkheid (wéér) bij anderen. Wat denk je dat Rutte of Grapperhaus voor een maatregelen voor gaan stellen? Opnieuw een lockdown en nog meer handhaving? Zolang er maar niet flink geïnvesteerd hoeft te worden in de zorg lijkt alles geoorloofd.

De Jonge en de rest van de demissionaire ministers hebben de neiging om double-down te gaan: Ze kiezen liever voor nóg meer (draconische) coronamaatregelen, dan dat ze toe moeten geven dat hun beleid heeft gefaald. Want in plaats van toe moeten geven dat het niet zo’n verstandig idee was om het groene vinkje van de coronapas te behouden als iemand tóch besmet is geraakt, wijzen ze liever naar anderen. Ongevaccineerden zijn dan ineens het probleem, of restauranthouders checken onvoldoende op QR-codes. Het ligt echter nooit aan hun beleid.

Iemand als De Jonge zal eerder nadenken over het invoeren van een geldigheidsduur van een QR-code of het verplicht laten testen van iedereen (gevaccineerd of niet) dan zijn coronamaatregelen volledig te herzien. Want laten we eerlijk zijn, met ‘maatregelen nemen die de zorg ontlasten’ doelt hij echt niet op het vergroten van de zorgcapaciteit. Dat blijkt ook wel uit de rest van zijn antwoord:

“Bij de informateurs sprak De Jonge ook over wat nodig is in de periode na deze coronacrisis. Nederland moet beter bestand worden tegen dit soort pandemieën. “Dat we minder afhankelijk zijn van het buitenland als het gaat om onze vaccinontwikkeling en de ontwikkeling van onze medicijnen. En we zullen moeten zien dat we de aanstuurbaarheid van de zorg versterken, ook in tijden van crisis”, aldus de minister. De zorg moet volgens hem bij een crisis centraler georganiseerd kunnen worden dan nu het geval is,” meldt De Telegraaf.

Utopische vergezichten en meer centralisatie (regie) voor de zorg. Dat is waar de man het liever over heeft dan het aanpakken van de huidige problemen. De man is het overzicht volledig kwijt. Maar één ding is zeker: het ligt niet aan hem!