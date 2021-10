Defensie gaat Woke! Minister verplicht militairen tot cursussen diversiteit en inclusiviteit

Cursussen voor diversiteit en inclusiviteit worden vanaf volgend jaar een verplicht onderdeel van de militaire opleidingen. Het ministerie van Defensie gaat onder leiding van demissionair minister Henk Kamp volledig Woke.

Defensie, het werkveld waar uniformiteit en kwaliteit bij uitstek bovenaan het prioriteitenlijstje zouden moeten staan, gaat Woke. Het aandeel vrouwen stijgt maar nauwelijks en minderheden zijn er ook te weinig.

Woke Defensie streeft er namelijk naar om via inclusiviteit en diversiteit een ‘afspiegeling van de maatschappij’ te zijn. En niets werkt beter dan een legereenheid waar iedereen een andere achtergrond heeft en de meerderheid rekening moet houden met de wensen en gevoelens van minderheden. Het kan natuurlijk alléén maar goed gaan om etnische minderheden met een niet-westerse migratieachtergrond te laten samenwerken met lhbti’ers. Dat gaat bijna nooit fout! En dat 9 op de 10 defensiemedewerkers niets ziet in een ‘voorkeursbeleid’ om die groepen aan te trekken, maakt allemaal niets uit.

Figuren als Henk Kamp leven blijkbaar in een fantasiewereld. Zelf zijn ze er heilig van overtuigd dat een paar cursussen zó goed werken dat ze verplicht moeten worden, meldt De Telegraaf. Want we weten allemaal dat de groep militairen die dergelijke cursussen moeten volgen het échte probleem zijn. Door hun ‘machocultuur‘ blijven vrouwen, lhbti’ers en andere minderheden weg. Dat heeft verder helemaal niets te maken met het feit dat Defensie al jarenlang financieel wordt uitgekleed…

Mocht iemand overwegen om Defensiemedewerker te willen worden: blijf weg. Dat Woke gemekker bij Defensie over inclusiviteit en diversiteit wordt binnen de kortste keren opgevolgd door gendergedram, beschuldigingen van seksisme, racisme en ‘sociale onveiligheid’. Het resultaat is een verpeste werksfeer en een verstikkende angstcultuur, die alleen maar leidt tot nog meer cursussen en regenboogcamouflage op de militaire voertuigen. Alleen omdat je een keer een grapje maakte over iemands seksuele geaardheid.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En misschien trekken ze de keutel wel weer in. Maar de kans is groter dat ze de eisen voor cruciale functies naar beneden bij gaan stellen om meer diverse werknemers aan te trekken. En je wil niet op missie zijn met iemand die de taken niet eens kan uitvoeren, maar wel het hokje ‘minderheid’ aan heeft kunnen kruisen.