Migratiegeile Leo Lucassen wil migranten vanuit Wit-Rusland juist binnenlaten: ‘Ze vormen geen bedreiging’

Zodra het in het nieuws over migranten gaat dan is Leo Lucassen er als de kippen bij om ze te verdedigen en ze welkom te heten. Het maakt hem niet uit of nou om vluchtelingen, gelukszoekers of migranten-als-wapen gaat. Iedereen is welkom!

Leo Lucassen is qua migranten zo’n beetje het vleesgeworden stereotype van de linkse elite, die vooral wil deugen en zelf geen last zal ondervinden van het beleid waar hij met morele verhevenheid voor pleit. Voor dit soort figuren is Nederland slechts een provincie of economische zone binnen de Europese Unie.

Laten we deze framing vooral niet overnemen. Hoe kunnen een paar duizend mannen, vrouwen en kinderen op zoek naar een beter bestaan en gemotiveerd om iets van hun leven te maken nu een bedreiging vormen in een krimpende EU met 450 miljoen burgers? pic.twitter.com/wW61HwMW7v — Leo Lucassen (@Leolucassen) November 9, 2021

Iedereen moet maar worden toegelaten, want alle mensen willen hard werken voor een beter bestaan. Al het bewijs dat dit weerspreekt is een ‘frame’ vanuit racistische, xenofobische, extreemrechtse en fascistische hoek. En mocht het bewijs zó overtuigend zijn, dan moet het maar niet worden gedeeld ‘want dat speelt populisten in de kaart’.

Dit soort figuren is precies de reden waarom Zihni Özdil bij WNL pleitte voor het bouwen van azc’s in de buurten van GroenLinks- en D66-stemmers. Zij krijgen namelijk alleen de positieve kanten van migratie mee: Vluchtelingen die in een mum van tijd inburgeren en een hbo- of universitaire opleiding afronden en fatsoenlijk meedraaien. Hartstikke fijn voor ze en ook voor de Nederlandse samenleving, maar helaas absoluut niet de norm.

Iemand als Lucassen kijkt ook alleen maar naar die kant van migratie. Alle cijfers van het CBS die laten zien hoe beroerd de meeste immigranten integreren en meedraaien, worden weggewuifd of gebagatelliseerd. Dan zijn het ineens geen immigranten meer maar Nederlanders, omdat ze net zijn ingeburgerd.

En die houding van Leo Lucassen tegenover migranten valt nog enigszins te begrijpen als het om vluchtelingen zou gaan die op eigen houtje daadwerkelijk op de vlucht zijn geslagen. Wit-Rusland haalt ze echter actief naar hun land om ze vervolgens in te zetten als politiek wapen. In die situatie nog steeds zo’n open houding aannemen is echt ver voorbij achterlijk. Dan heb je echt een tunnelvisie ontwikkeld die is gebaseerd op morele verhevenheid en heb je geen oog meer voor de geopolitieke consequenties van een open grenzenbeleid.

Laat je die lui toe, dan is het hek van de dam. Wit-Rusland voert de druk dan alleen nog maar verder op. En in één keer zo’n gigantische hoeveelheid migranten doorlaten leidt tot maatschappelijke ontwrichting. Maar ja, dat krijgt Lucassen pas mee als het te laat is.