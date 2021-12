Geert Wilders verzint titel voor ‘Progressief Oppositieakkoord’ GroenLinks en PvdA: “Samen naar de 0 zetels!”

De PvdA en GroenLinks zijn er nog steeds van overtuigd dat links Nederland zit te wachten op een samenwerkingsverband tussen beide partijen. En hoewel de weerstand bij de achterbannen van beide partijen groot is, weerhoudt ze dat er niet van om toch met een ‘Progressief Oppositieakkoord’ te komen. Geert Wilders doet alvast een gok over waar het akkoord over zal gaan, en zegt: “Meer klimaatgekkigheid, meer belastingen/taksen en meer immigratie. Minder Nederland.“

De PvdA en GroenLinks willen op maar liefst vijftien onderwerpen hetzelfde gaan stemmen. Het idee van dit progressieve oppositieakkoord is dat het als tegenhanger moet dienen voor het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en de ChristenUnie, meldt het AD. De specifieke onderwerpen zijn nog niet benoemd. Maar zowel GroenLinks als de PvdA zijn intellectueel en ideologisch zó compleet leeg, dat het niet moeilijk kan zijn om te voorspellen waar ze het over eens zijn geworden.

Meer klimaatgekkigheid, meer belastingen/taksen en meer immigratie. Minder Nederland. Dat zijn de grote lijnen van het gezamenlijke plan van GL en PvdA getiteld: “Samen naar de 0 zetels!”. Succes!#ProgressiefOppositieakkoord https://t.co/BsMcXDzbi5 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 6, 2021

PVV-leider Geert Wilders kon wel eens gelijk krijgen met zijn idee dat beide partijen regelrecht naar de nul zetels gaan. Voor links Nederland lijkt er veel te kiezen, maar in de realiteit valt dat ontzettend tegen. De PvdA springt er op geen enkel vlak echt uit. GroenLinks heeft eigenlijk grotendeels dezelfde standpunten en opvattingen, maar heeft zich toegespitst op klimaat. D66 deed dat afgelopen verkiezingen ook én koos voor een vrouwelijke partijleider, waardoor ze zowel de PvdA als GroenLinks electoraal leeg vraten. D66 heeft daardoor veel zetels gekregen én zit in de regering. Waarom zouden linkse stemmers dan nog voor de PvdA of GroenLinks kiezen, als alles wat ze willen ook bij het veel grotere D66 kan worden gevonden? En als D66 toch niet wat is, dan is er altijd nog de Partij voor de Dieren of de SP.

Daar komt nog bij dat zowel GroenLinks als de PvdA hun hand lijken te hebben overspeeld, door na een behoorlijke nederlaag alsnog het lef te hebben om doodleuk deel te willen nemen in de regering (maar alleen mét elkaar). Beide partijen zijn totaal de weg kwijt. Het is ook niet voor niets dat er bij de PvdA geluiden opgingen om de partij maar op te heffen en vlak daarna het idee te opperen om te gaan fuseren met GroenLinks.

Dit ‘progressieve oppositieakkoord’ kon wel eens de politieke doodssteek worden voor beide partijen. En het meest grappige is nog wel dat ze het zichzelf vol overtuiging aandoen.