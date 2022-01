Doorgeslagen Woke Rijksmuseum schrapt ‘racistische term’ Bersiap, Federatie Indische Nederlanders wil aangifte doen

Curatoren van de tentoonstelling Revolusi!, Indonesië onafhankelijk in het Rijksmuseum, hebben het woord Bersiap zorgvuldig weggepoetst. Deze term wordt gebruikt om de gewelddadige periode in Indonesië tijdens de revolutie (1945-1950) te duiden, maar wordt door het Rijksmuseum als racistisch beschouwd. De Federatie Indische Nederlanders (FIN) wil aangifte doen.

Mensen die vrijkwamen uit de Japanse kampen werden aangevallen door Indonesische vrijheidsstrijders die Bersiap (‘sta paraat’) riepen als strijdkreet. Zo’n beetje iedereen die niet Indonesisch was of als koloniale collaborateurs werden beschouwd, riskeerde te worden verkracht, gemarteld of vermoord. Indonesische vrijheidsstrijders, die om overduidelijke (en terechte) redenen kookten van woede, sloegen compleet door en gedroegen zich extreem racistisch en gewelddadig. Dat staat bekend als de ‘Bersiap-periode’.

Gastcurator en hoofdredacteur van Historia.ID Bonnie Triyana draait de boel echter compleet om. De term zou volgens Triyana een ‘sterk racistische lading’ hebben gekregen. Niet omdat Indonesische vrijheidsstrijders geweld pleegden mede op basis van huidskleur, maar omdat zij als “primitieve, ongeciviliseerde Indonesiërs als daders van de gewelddadigheden worden opgevoerd”, meldt het AD. Dit is bijna net zoiets als zeggen dat de massamoord van Jezidi’s door IS-strijders maar geen eigen term moet krijgen, omdat het dan een islamofobische of racistische lading kan krijgen.

Het is belachelijk om die hele term maar te schrappen vanwege een ‘racistische lading’. We weten wat er is gebeurd, door wie en ook waarom het is gebeurd. De gebeurtenissen van die periode laten bij uitstek zien waar kolonialisme en onderdrukking toe hebben geleid. Iedereen kan begrijpen dat onderdrukte Indonesiërs hun woede en wraak botvierden op de in hun ogen voormalige onderdrukkers. Natuurlijk had dat ook een racistisch karakter, net zoals dat de koloniale bezetting dat had. Racisme voedt racisme en Bersiap is een mogelijk eindresultaat.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De FIN wil aangifte doen van ontkenning van misdrijven tegen de menselijkheid. Het Rijksmuseum doet met het schrappen van de term Bersiap in de ogen van FIN een poging om slachtoffers en daders om te draaien, terwijl beide (of zelfs meerdere) kanten zowel slachtoffers als daders kenden. Dit is wat Woke-denken doet.