Seksueel roofdier Jeroen Rietbergen gespot op Schiphol, mogelijk gevlucht naar Zuid-Afrika

De walgelijke voormalige bandleider van Talpa-talentenshow The Voice Of Holland en ex-partner van Linda de Mol, Jeroen Rietbergen, zou volgens juice channel FawryNotSawry zijn gevlucht naar Zuid-Afrika.

Jeroen Rietbergen werd al enige tijd door de media flink door de mangel gehaald, met als klap op de vuurpijl de aflevering van BOOS. Het seksuele roofdier ziet zijn hele reputatie in duigen vallen en wordt momenteel door de hele samenleving compleet uitgekotst. En wat doe je dan in zo’n situatie? Vluchten! Daar lijkt het volgens NieuwNieuws tenminste wel op! Lekker naar Zuid-Afrika, een beetje chillen en even wachten tot de storm weer gaat liggen.

En laten we eerlijk wezen: de smeerpijp kán ook niet veel anders. Heel Nederland weet wat voor een ontzettende galbak hij is én hij heeft het zelf ook toegegeven. Maar dat is dan ook meteen het enige pluspuntje waar hij zijn naam aan kan verbinden.

Best triest eigenlijk dat iemand als Rietbergen nog steeds een treetje hoger op de morele ladder staat dan Ali B. en Marco Borsato. Die twee viespeuken kiezen er nog steeds voor om alles bij hoog en laag te blijven ontkennen of zelfs om in de tegenaanval te gaan. Dan is de vunzige man die nu op Schiphol is gespot ineens de morele hoogvlieger van de drie.

Nu is het alleen nog de vraag of Rietbergen op eigen initiatief is gevlucht of dat er een paar De Molletjes hem hebben aangespoord om te vertrekken. Die mediafamilie is namelijk druk bezig met damage-control en lijkt daar ook behóórlijk in te falen. John de Mol komt over als een zak zonder empathie. Johnny de Mol probeert zijn familie als slachtoffers weg te zetten en Linda de Mol is eigenlijk ook gewoon medeplichtig aan wat er is gebeurd. Iedereen wist ervan en niemand deed er wat aan.