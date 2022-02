Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) beeft van angst: twee derde VVD/CDA afdelingen houdt optie besturen met PVV/FVD open

GroenLinks, VVD, CDA en D66 hebben hun lokale afdelingen opgeroepen om vooral niet met de PVV en FVD te gaan besturen na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Maar tot grote schrik van D66-Kamerlid Sjoerd Wiemer Sjoerdsma geeft maar liefst twee derde van de door BNR bevraagde VVD- en CDA-afdelingen aan dat ze voorlopig geen gehoor zullen geven aan de oproepen van hun landelijke partijleiders.

Ondanks het moreel verheven geroeptoeter van ophitsende types zoals Sjoerdsma, blijkt het democratisch sentiment onder de lokale afdelingen van de VVD en het CDA nog springlevend. In totaal reageerden tot dusver 45 lijsttrekkers van de VVD en het CDA op de vragen van BNR. Daarvan zeggen er 30 dat zij niet al bij voorbaat een samenwerking met de partijen van Geert Wilders en Thierry Baudet van tafel willen vegen.

Hoe dat komt? In de meeste gevallen zeggen de lijsttrekkers het ‘niet zuiver’ te vinden om bij voorbaat al een groep stemmers uit te sluiten. Sommige lijsttrekkers vinden het zelfs vreemd om lokale afdelingen verantwoordelijk te houden voor wat de landelijke partijen zeggen of doen. En om het nóg gekker te maken worden lokale afdelingen van Forum voor Democratie door sommige partijleiders pas beoordeeld op het moment dat zij hun lokale verkiezingsprogramma’s bekendmaken!

Hier schrik je toch van? Inmiddels houdt twee derde van de VVD/CDA afdelingen de optie van besturen met PVV en/of FvD open. https://t.co/Jdpy5Pvn7h — Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (@swsjoerdsma) February 15, 2022

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma reageert geschokt op het nieuws en zegt er vanuit te gaan dat geen enkel D66-lid met zulke partijen zou willen samenwerken, want ‘D66 wil niet samenwerken met partijen die uitsluiten en discrimineren’. De ironie van deze uitspraak lijkt Sjoerdsma volledig te zijn ontgaan.

“Wij sluiten niemand uit. Sterker nog ik vind het een totaal overbodige discussie om te voeren. Uitsluiten is iets waar je op het schoolplein al kinderen op aanspreekt”, aldus Jan Iedema (VVD, Zoetermeer).

Een overgrote meerderheid van de lokale afdelingen van het CDA en de VVD gaan dus niet mee in het trieste spelletje van de landelijke partijen D66, GroenLinks, CDA en de VVD. Zij willen gewoon dat hun gemeente goed wordt bestuurd!