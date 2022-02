Pieter Omtzigt woest op regeringspartijen: ‘Ongehoord dat ze debat over coronabeleid durven te blokkeren’

Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen nu geen debat voeren over het coronabeleid van de afgelopen jaren. Kamerleden Pieter Omtzigt en Wybren van Haga drongen daar op aan, omdat bleek dat het ministerie van Volksgezondheid meermaals succesvol invloed uitoefende op de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT).

Uit de documenten die zijn opgevraagd middels Wob-verzoeken is pijnlijk duidelijk geworden dat de OMT-adviezen helemaal niet onafhankelijk tot stand zijn gekomen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft via het RIVM en RIVM-directeur Jaap van Dissel (tevens voorzitter van het OMT) de adviezen beïnvloed.

Zo werd bijvoorbeeld geadviseerd om zorgpersoneel in verpleeghuizen geen mondkapjes te laten dragen in verband met het gebrek aan voorraad. En wat te denken van het feit dat ambtenaren donders goed wisten dat zij met de inzet van juridisch slecht onderbouwde noodverordeningen grondrechten aan het schenden waren?

Het is dus ontzettend belangrijk dat over dit onderwerp, misschien wel het belangrijkste onderwerp van dit moment, uitvoerig wordt gedebatteerd. Maar zonder blikken of blozen stemden de coalitiepartijen tegen dit verzoek. Omtzigt sprak volgens het Reformatorisch Dagblad van een “historische vergissing. Er zijn weinig onderwerpen zó belangrijk. Het is ongehoord, werkelijk ongehoord, dat de regeringspartijen dat durven te blokkeren.”

Coalitiepartijen haalden het zelfs in hun hoofd om voor te stellen dat deze belangrijke kwesties maar bij het aanstaande reguliere debat over het coronabeleid moeten worden betrokken. Volstrekt absurd natuurlijk, want het gaat hier om nogal politiek explosief materiaal. Dat kun je niet zomaar even tussen andere onderwerpen door verwerken.

Waarschijnlijk zijn de coalitiepartijen gewoon hartstikke bang dat dit effect gaat hebben op de gemeenteraadsverkiezingen. Als het complete wanbeleid volop in de schijnwerpers komt te staan tijdens zo’n debat, dan overstemt dat het effect van de aangekondigde versoepelingen. En dus zullen ze er alles aan doen om het weg te moffelen, in ieder geval tot na de verkiezingen van 16 maart. Het lijkt haast wel alsof die ‘nieuwe bestuurscultuur’ vrijwel hetzelfde is als de oude. Wie had dat verwacht!