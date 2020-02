Minimale steun voor CETA-verdrag: Tweede Kamer trapt in gezwets van minister Kaag

Waar de Tweede Kamer een uur geleden nog blijk gaf van de capaciteit voor gezond verstand, weten ze dat ook direct weer te verpesten! D66-minister Kaag, die eigenlijk geen één degelijk argument kon noemen, wist een krappe meerderheid tóch te overtuigen om het CETA-verdrag te steunen.

Kaag was druk aan het lobbyen om het CETA-verdrag erdoorheen te krijgen. Hier een lading drogredenen. Hier nog een paar (Radar = nepnieuws). Deze hebben ook vast effect gehad. Thierry Baudet gaf een paar keer tegenargumenten (hier en hier), maar waarom luisteren? Samengevat was het niveau van Kaag en Rob Jettens’ argumentatie ongeveer dit: ‘Je wilt toch niet zo’n enge nationalist zijn die zich achter de dijken verschuilt, terwijl Canada juist onze betrouwbare bondgenoot is? Als je tegenstemt leg je de welvaart van Nederland in de waagschaal!’

De kans is dik aanwezig dat het verdrag voornamelijk goed blijkt te zijn voor multinationals (mede vanwege het door de PvdA gevreesde arbitragehof) en dat kleinere Nederlandse bedrijven te maken krijgen met extra concurrentie, waarvan nog maar zal moeten blijken of dat een eerlijke strijd gaat worden. En ik pretendeer heus niet dat ik zo’n CETA-verdrag volledig begrijp. Maar als er alleen maar drogredenen worden gespuwd en men voornamelijk vraagt om steun op basis van goed vertrouwen, dan ruik ik onraad. En dat is wel wat hier gebeurt.

In de Eerste Kamer komt het CETA-verdrag in ieder geval zes zetels tekort voor steun van de meerderheid, dus de kans is groot dat het verdrag alsnog zal worden afgeschoten. Maar nu dit in de Tweede Kamer wordt gesteund, heb ik daar ook niet meer zoveel vertrouwen in.