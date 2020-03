WHO kritisch op Nederland: ‘groepsimmuniteit verkeerde strategie, jullie moeten juist testen, testen, testen!’

Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft behoorlijke kritiek op Ruttes’ strategie voor het kweken van groepsimmuniteit. Zij hameren juist op testen, isoleren, het virus onderdrukken en verdere besmetting voorkomen.

“Test, test, test,” zei WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus eerder al tegen alle landen. Besmette gevallen op tijd signaleren, zorgen dat die geïsoleerd worden en zorgen dat deze informatie gedeeld wordt met de omgeving en instanties. De tweede prioriteit is ziekenhuiscapaciteit vergroten, waar social distancing ook een cruciale rol bij speelt. Dat lijkt de beste strategie te zijn, als we kijken naar Singapore, Taiwan, Hong Kong en Zuid-Korea (al hadden die last van een sekte).

Nederland doet compleet wat anders. Eerst lang ontkennen en alles baseren op oude richtlijnen. Even later gewoon niet meer testen en nog steeds alles bagatelliseren. Signaleren beginnen we nu pas mee, capaciteit vergroten blijkt ook nergens uit en social distancing doen ook nog maar vrij recent. En dat doen we allemaal op basis van de aanname dat immuniteit opbouwen überhaupt kán, zin heeft én lang genoeg werkt, met als doel de zwakkeren te beschermen (die we al die tijd tussen de rest hebben laten rondlopen en nu bij bosjes beginnen te bezwijken).

Er is totaal geen bewijs voor dat dit werkt. Het heeft er echter álle schijn van dat dit de best passende smoes is om de fouten van de afgelopen twee maanden te verbloemen. Kost enkele tienduizenden doden, maar dan heb je ook wat!