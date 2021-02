FVD voert campagne in Enschede: ‘De VVD heeft heel Nederland onderworpen aan absurde regels!’

Forum voor Democratie reist het hele land door in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. De boodschap is duidelijk: stem voor vrijheid! De VVD heeft Nederland de afgelopen jaren onderworpen aan absurde regels: van klimaat tot aan inconsistente coronamaatregelen. Volgens Forum breekt de tijd van verandering aan. Op 17 maart kan men de verantwoordelijken van dit absurde beleid naar huis sturen.





Baudet blikt terug op de afgelopen kabinetsperiode van Rutte III:

“Het eerste wat ze hebben gedaan is het referendum afschaffen. Daarna hebben ze die klimaatwet ingevoerd; wat ons hele landschap vernietigd; wat de energieprijzen door het dak doet gaan; wat de industrie doet wegtrekken uit Nederland. In plaats van dat ze de slachtoffers van de aardbevingen in Groningen effectief compenseerde hebben ze heel Nederland onderworpen aan absurde regelgeving. Zoals van het gas af gaan.”

Het kabinet heeft de afgelopen jaren inderdaad vol ingezet op een ‘duurzame’ energietransitie. Een transitie die ons vele honderden, zo niet duizend, miljarden euro’s gaan kosten. Veel van deze duurzame projecten blijken vaak óf niet rendabel te zijn óf niet duurzaam te zijn – zoals de biomassa-industrie. Ondertussen blijkt ook dat het groene idealisme vaak genoeg geen enkel verstand heeft van de realiteit. Men weet vaak niet wat er allemaal nodig is voor zulke radicale veranderingen.

Eén ding is zeker: nogmaals vier jaar Rutte zal alleen nog maar meer staatsbemoeienis opleveren. De boodschap van Forum is helder. Zij willen al die staatsbemoeienis zo veel mogelijk terugdringen en als het even kan zo snel mogelijk van al die absurde klimaatregels af.