Ook de SER is helemaal voor extreemlinks coronaherstel van Build Back Better: ‘Duurzaam en groen uit de crisis!”

De Denktank Coronacrisis van de Sociaal Economische Raad adviseert de regering om met een soort van “plan” te komen voor de manier waarop Nederland uit de coronacrisis kan komen. Want, zeggen de professionele denkers, mensen hebben perspectief nodig. Zelfs compleet ongefundeerd perspectief. En het ergste? Ook de SER zet alles op de groen-socialistische Build Back Better-agenda van het WEF en wereldleiders.

De Sociaal Economische Raad, één van de belangrijkste adviesorganen van de regering, is eruit: Nederlanders moeten worden gepacificeerd met het toverwoordje “perspectief”… en, uiteraard, met de linkse duurzaamheidsagenda van de Build Back Better-kliek.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer laat weten in het NOS Radio 1 Journaal dat het “belangrijk [is] dat er perspectief geschetst wordt.” Heel belangrijk zelfs. Want zij en de andere boven-ons-gestelden van de heersende klasse hadden van tevoren niet door dat draconische, extreme, totaal doogeslagen maatregelen weleens voor problemen zouden kunnen zorgen: “We wisten van tevoren niet hoe lang dit ging duren. Het virus is grillig en we lopen achter de feiten aan. Wat dat mentaal met ons zou doen, hebben we onderschat,” aldus mevrouw de topintellectueel.

“We merken dat we allemaal coronamoe worden. Niet alleen de jongeren, die vorige week de noodklok luidden, maar het geldt voor iedereen. Dat heeft geen goed effect op de samenleving,” voegt ze daaraan toe.

Daarom moet er een plan komen voor wat “we” na de crisis gaan doen. Hoe we het land opnieuw kunnen opbouwen. “Vergelijk het met een verbouwing waar je in zit,” legt ze uit. “Op een bepaald moment heb je het idee: ‘Dit gaat nooit meer over, het komt niet meer goed’. Dan moet je samen gaan zitten en plannen maken om het huis in te gaan richten. Daar krijgen mensen weer hoop van.”

Deze vrouw denkt dus echt dat jij en ik “hoop” krijgen van een plan dat geen harde data noemt, maar dat alleen een vage belofte is dat we uiteindelijk, ooit, in de mogelijk verre toekomst ons leven weer iets van terugkrijgen. Hopelijk.

Ja, dat zal aanslaan hoor! Tjongejonge.

Maar wacht, het ergste komt nog. Want mevrouw laat ook weten hoe ze denkt dat het nieuwe Nederland eruit moet zien? En raad eens waar haar visie naadloos op aansluit? Jawel, op het Build Back Better-programma van de boven-ons-gestelden van het World Economic Forum, de Europese Unie, de Verenigde Naties, onze zuiderburen en, jawel, onze eigen regering:

Daarnaast moet perspectief geboden worden voor de toekomst en het welzijn van de maatschappij, aldus de SER. De organisatie suggereert om door middel van dialoogtafels te kijken hoe Nederland duurzaam, groen en sterk uit de crisis kan komen… “We hopen op brede discussie in de samenleving. Zodat, als het kan, we de crisis uitkomen op een manier waarvan we zeggen: ‘we komen er beter uit dan dat we er in gingen.’“

Het wordt onderhand een beetje vermoeiend dat de boven-ons-gestelden deze Great Reset-termen maar blijven gebruiken. Gewone mensen zitten helemaal niet te wachten op hun Build Back Better-plannetjes. We willen niet “groener en duurzamer” uit de crisis komen. We willen niet een andere economie, omdat we denken dat het oude systeem gefaald heeft.

We willen terug naar het oude normaal. Naar onze oude manier van leven. Naar onze oude bedrijven. Naar onze oude manier van doen. En nee, wij hebben helemaal niets met die groene waanzin; de obsessie met het ‘klimaat,’ en het idee dat wij mensen zo’n enorme invloed hebben op de aarde dat we haar helemaal naar onze hand kunnen zetten (of juist niet).

Dus ga een eind heen met die niet-onderbouwde perspectieven en groen-waanzinnige klimaatvergezichten: we willen gewoon ons leven weer terug. Is dat nu zo lastig te begrijpen, SER?

