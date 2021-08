Megalomane Rutte vertrapt de grondwet alwéér: ‘Staatssecretarissen mogen Kamerlid blijven’

Mark Rutte vertrapt de grondwet door nieuwe staatssecretarissen toestemming te geven tegelijkertijd Kamerlid te zijn. Ze mogen dus lid zijn van de uitvoerende én van de wetgevende macht. Van de regering en het parlement dat de regering moet controleren. Dit is geschift.

Het probleem

Dat premier Mark Rutte de werkelijkheid al lang uit het oog verloren is wisten we al langer. Hij liegt er al jaren op los en doet waar hij zin in heeft. Kritische Kamerleden worden op wanstaltige wijze behandeld. Toeslagenouders worden financieel met zijn medeweten geruïneerd. De man kent werkelijk geen schaamte. Maar nu maakt hij het wel héél bont. Rutte negeert nu namelijk de grondwet door staatssecretarissen tegelijkertijd Kamerlid te laten zijn.

De situatie is heel simpel. De grondwet stelt dat een minister of staatssecretaris niet tegelijk ook volksvertegenwoordiger mag zijn. Dat is volstrekt logisch, want Kamerleden moeten de regering controleren. Je kunt niet in het parlement zitten om te controleren wat de regering doet terwijl je zelf deel uitmaakt van diezelfde regering. Zoals Homer Simpson zou zeggen: D’oh!

Er is een uitzondering mogelijk, in het geval van een demissionair kabinet. Maar, zeggen hoogleraren, de situatie van staatssecretarissen Wiersma (VVD), Van Weyenberg (D66) en Yesilgöz (VVD) valt niet onder die uitzonderingsregel. Zij waren geen bewindslieden toen het kabinet zijn ontslag indiende en zijn in de Kamer gekozen na verkiezingen die zijn gehouden nadat het kabinet demissionair werd.

Ruttes ‘oplossing’

Ruttes ongrondwettelijke “oplossing” voor dit probleem is door te verklaren dat het ontslag van het kabinet met terugwerkende kracht ook geldt voor de drie staatssecretarissen.

Het is natuurlijk een volstrekt belachelijke verklaring. Ze waren helemaal geen staatssecretaris en konden hun ontslag dus ook niet indienen. En om het allemaal nog een beetje erger te maken werden ze na dat ontslag ook nog eens in de Kamer gekozen!

Een blinde kan nog zien dat dit onacceptabel is. Maar niet onze premier. Het is ongelooflijk, maar Rutte blijft keihard in strijd met de grondwet volhouden dat de staatssecretarissen ook Kamerlid mogen zijn.

Megalomanie

Het bewijst voor eens en altijd dat deze man verblind is door de macht. Zijn machtshonger kent geen grenzen. Zijn megalomanie is totaal uit de hand gegroeid.

Als dit één ding bewijst, dan is het dat het tijd is voor een nieuwe premier. Want Rutte is veel te verknocht geraakt aan de macht. De grondwet moet tegen deze Aleksandr Loekasjenko van de Lage Landen beschermd worden.