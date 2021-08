Pepijn van Houwelingen (FVD) woest op Gymnasium-Deuger Michiel Beute: ‘Bent u misschien een nazi?’

Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen heeft op Twitter op grandioze wijde de vloer aangeveegd met Michiel Beute. “Bent u een nazi?” wierp Van Houwelingen het afdelingshoofd van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet keihard voor de voeten.

Eerder deze week kwam Michiel Beute, afdelingshoofd van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet, in het nieuws omdat hij een links-fascistische column had geschreven voor de Volkskrant. Zijn boodschap aan anderen in het onderwijs was dat ze hun vak moeten gebruiken om het “gif” van FVD en PVV tegen te gaan. Hij is zo extreem, dat hij zelfs vindt dat een PVV’er niet voor de klas mag staan. Oh, en hij vindt dat leerlingen die kritiek hebben op het Deugbeleid van hun school hun diploma moeten inleveren.

Zowel Thierry Baudet als zijn Tweede Kamercollega Pepijn van Houwelingen reageerden al met een reactie-column op het haatstuk van Beute. Maar die laatste doet daar nu nog eens een schepje bovenop door ook los te gaan op Twitter. Want daar confronteert hij Beute met zijn walgelijke column, en vraagt hij hem: “Bent u wellicht een nazi?”

Leerlingen die sympathie hebben voor FVD – verreweg de grootste ledenpartij van ons land – vergelijken met “gif”, dreigen met het afpakken van hun diploma, waar komt die haat tegen andersdenkenden toch vandaan? Vanwaar die drang tot zuivering? Bent u wellicht een nazi @XMBeute? https://t.co/uX6rcbH0b1 — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) August 27, 2021

“Leerlingen die sympathie hebben voor FVD – verreweg de grootste ledenpartij van ons land – vergelijken met ‘gif,’ dreigen met het afpakken van hun diploma, waar komt die haat tegen andersdenkenden toch vandaan?” vraagt Van Houwelingen aan Beute.

“Vanwaar die drang tot zuivering?” gaat hij verder. “Bent u wellicht een nazi?”

Harde woorden

Harde woorden, maar niet minder hard dan die van Beute zelf. Die schreef in zijn haatstuk namelijk onder meer dat “veel elementen van het populisme haaks op goed burgerschap en goed onderwijs [staan]. Scholen moeten het bestrijden,” concludeert hij daarom. “Het onderwijs moet zich bewust zijn dat zij voor sommige leerlingen misschien wel het enige en het laatste tegengif zijn. Hoe kan een school dat tegengif toedienen?”

“We moeten onszelf de vraag durven stellen of een PVV’er wel voor de klas kan staan,” schrijft hij vervolgens. “Hoe kun je een veilig klimaat creëren als je uitsluiting voorstaat? Hetzelfde geldt voor docenten die niet ‘geloven’ in klimaatverandering, voor docenten die een pandemie die de wereld platlegt een hoax noemen en voor docenten die leugens vertellen of verdedigen.”

Neocommunist

Het enige dat er valt op te merken aan de tweet van Van Houwelingen is dat hij het woord “nazi” er natuurlijk niet bij hoefde te halen. Beute is namelijk overduidelijk een neocommunist. Dat soort volk is net zo eng als de nazi’s. Ook zij tolereren geen dissenten, en ook zij werken met kampen (Goelags heetten die in de Sovjet Unie) waar andersdenkenden naartoe gestuurd worden. En ja, ook zij plegen zelfs broodroof op mensen die niet extreemlinks en Deugend zijn.

Maar het grotere punt staat natuurlijk terdege. Pepijn van Houwelingen heeft gelijk: Michiel Beute is een heel naar en vooral ook eng mannetje.