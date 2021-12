Diversiteitsminister Van Engelshoven (D66) keert niet terug, ook Kajsa Ollongren (D66) verdwijnt mogelijk

Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) keert niet terug in kabinet-Rutte IV. Ze ‘wil niet meer’, geven Haagse bronnen aan. De terugkeer van Kajsa Ollongren (vicepremier en Binnenlandse Zaken) is ook nog onzeker.

Het is natuurlijk nog te vroeg om te juichen, omdat we niet weten wie er voor Hugo de Jonge (CDA) en Ingrid van Engelshoven (D66) in de plaats komen, maar winst is het zeker! De Jonge heeft zo’n beetje ieder aspect van het coronabeleid weten te verknallen. En Van Engelshoven was de ‘woke‘-minister die seksistisch en discriminerend beleid los heeft gelaten op scholen en universiteiten. Misschien dat er bij de VVD, CDA en ChristenUnie een lampje is gaan branden, dat het toch niet zo handig is om een haatoorlog tegen ‘witte mannen’ te beginnen. En Nederland kan ook prima zonder ‘genderneutraal’ speelgoed.

Maar goed, we weten natuurlijk niet wie we er voor terugkrijgen! Van Engelshoven mag dan wel het veld ruimen, zoals het AD meldt, maar D66 heeft nog steeds enorm veel invloed. De VVD bleek direct bij de formatie al bereid om ontzettend veel concessies te doen richting die partij.

Het zou dus zomaar kunnen dat we wéér zo’n genderdrammende inclusiviteitsclown op de post van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgen. Vrijwel alle formerende partijen zijn in meer of mindere mate vatbaar voor het ‘woke’-virus. Ook zijn ze allemaal vatbaar voor het idee van ‘draagvlak’. En laat nou net de woke-wappies het hardste schreeuwen.

Het zou kunnen dat de VVD D66 een beetje heeft proberen te temmen, door het nieuwe kabinet een soort vrouwenquotum op te leggen. Het is echter maar de vraag of D66 daar genoegen mee neemt. Die vonden het maar wat mooi om het onderwijs en de cultuursector te indoctrineren met woke-propaganda, dus wie weet krijgen we er wel een Van Engelshoven-op-steroïden voor terug!