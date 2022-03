Dijkgraaf: ‘zorgelijke afstand tussen wetenschap en samenleving’, noemt coronavaccins ‘heroïsche prestatie’

Minister Dijkgraaf maakt zich zorgen over de “toenemende afstand tussen wetenschap en samenleving”. In een lezing in Leiden zei de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat een deel van de samenleving onbereikbaar is voor de wetenschap, zelfs als het om leven en dood gaat. Als voorbeeld noemde hij het een “heroïsche prestatie” dat de coronavaccins al in november 2020 werden goedgekeurd en ‘dat ze beter werkten dan gedacht’.

De minister van OCW heeft het idee dat wetenschappers een hele mooie prestatie hebben neergezet en dat de samenleving zich door misinformatie en nepnieuws is gaan keren tegen ‘de wetenschap’, meldt de NOS. Hij plaatst wetenschappers op een voetstuk en doet alsof de rest van de samenleving onterecht argwaan heeft, bijvoorbeeld tegen de coronavaccins. In werkelijkheid ligt het toch echt wat genuanceerder.

Dijkgraaf richt zich te veel op het feit dat de coronavaccins voor de kwetsbare doelgroepen hebben gewerkt. Maar de meeste mensen zijn echt niet vergeten dat vanaf het begin van de coronapandemie al vrij snel duidelijk werd dat de sterftekans voor de niet-kwetsbaren behóórlijk laag was. Ook zijn ze niet vergeten dat er eerst werd beweerd dat de coronavaccins hartstikke veilig waren én levenslange bescherming zouden bieden tegen ernstige ziektesymptomen van het coronavirus.

Naarmate de pandemie vorderde, veranderde die berichtgeving. Ineens was de ’95 procent bescherming’ nog maar rond de 70 procent. De immuniteit werd ineens ook verkort naar een jaar of minder. Oh en het virus kon toch nog steeds overgedragen worden door gevaccineerden. En hoewel het vaccin prima leek te werken voor de originele virusvariant, werd het ook breed ingezet bij de omikronvariant, waar het nauwelijks effectief voor was.

Er valt heus wel wat te zeggen voor het feit dat er zo snel coronavaccins in elkaar werd geflanst, zoals Dijkgraaf aanstipt, maar er werd ook een wel héél erg rooskleurig beeld geschetst. Dat, samen met de manier waarop zo’n beetje het hele coronabeleid werd onderbouwd met ‘wetenschappelijke inzichten’, heeft veel mensen terecht huiverig gemaakt. Het gaat hier namelijk niet zozeer om een wantrouwen richting ‘de wetenschap’ of wetenschappers, maar de manier waarop politici, ‘experts’ en farmaceuten het volk hebben misleid.

Op andere terreinen is ook een terecht wantrouwen richting ‘de wetenschap’, denk bijvoorbeeld aan die Woke-onzin op universiteiten. Daar zit een duidelijk ideologisch motief achter, maar men pretendeert dat het hier om wetenschap gaat. Iedereen die het niet met dat gendergedram eens is wordt direct weggezet als iemand met een fobie.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dijkgraaf hoopt dat wetenschappers beter zullen communiceren, maar het probleem ligt meer bij politici en belanghebbenden die de boel verdraaien (zoals bij de coronavaccins), waardoor mensen vrij snel aanvoelen dat er iets niet klopt. Kijk alleen al naar alle fratsen die RIVM-directeur Jaap van Dissel heeft uitgespookt sinds het begin van de coronapandemie. Volstrekt logisch dat de gemiddelde burger alle vertrouwen in de overheid kwijt is geraakt.