Filmpje! Klimaat-engnek Frans Timmermans wil iedereen bang maken: ‘De wereld die we kennen komt niet meer terug!’

Vicevoorzitter van de Europese Commissie en PvdA-prominent Frans Timmermans mocht gisteravond digitaal aanschuiven bij Jinek. En dat was maar goed ook, want anders dan de politici die actief zijn in Nederland zei Timmermans eerlijk wat hij en zijn mede-Eurocraten van plan zijn de komende jaren. Zijn woorden logen er niet om:”De wereld die we kennen, gaat niet terugkomen. Er gaan heel veel dingen veranderen, die crisis moeten we aanpakken,” aldus Timmermans over het ‘oude normaal’ dat er nooit meer zal zijn.

Klimaat-eurocommissaris Frans Timmermans (PvdA) mocht gisteren digitaal langskomen bij Jinek omdat hij één of ander volstrekt belachelijke prijs had gewonnen. Groene Politicus van het jaar, of iets dergelijks. Dit vanwege zijn belachelijke, onbetaalbare, volstrekt overbodige Green Deal. Opvallend genoeg zei zelfs Timmermans zelf in de uitzending dat hij die prijs alleen maar heeft gekregen omdat zoveel anderen er met hem aan hebben gewerkt. Jaja, leuk hoor die nepnederigheid.

Daarna liet Timmermans zien wie hij écht is, wat hij écht denkt, en wat hij en zijn mede-Eurocraten écht voor ons in petto hebben.

“Ik denk dat we moeten beginnen met de vaststelling dat de wereld die we kenden niet terugkomt. En ik zou graag willen, er zitten bij u ook zeer vooraanstaande politici aan tafel, dat zij dat dus wat vaker zouden zeggen,” aldus Timmermans. “Dat we Nederland er op voorbereiden dat heel veel dingen gaan veranderen.”

Het zal helemaal niemand verbazen dat hij met die veranderingen doelt op de Grote Reset die ook gepromoot wordt door het World Economic Forum (WEF) en de bijbehorende Build Back Better-plannen. Want ja, dat is waar het hier over gaat. Timmermans heeft die agenda ook omarmd. En nee, dat is geen rare “samenzweringstheorie van wappies.” Het WEF en andere globalisten Timmermans zijn daar heel open en eerlijk over ‒ hoewel politici die actief zijn in Nederland daar liever toch wat geheimzinnig over doen, ongetwijfeld omdat ze begrijpen dat het ze stemmen kost. Niet zo gek, want het is inhoudelijk natuurlijk gewoon ouderwets marxisme maar in een nieuw jasje.

“Want we hebben niet alleen te maken met een klimaatcrisis die we moeten oplossen,” ging Timmermans op stalinistische wijze verder, “er is ook een biodiversiteitscrisis. We dreigen één miljoen soorten te verliezen. En dat is jammer voor die soorten zou je kunnen denken, maar dat is ook een directe bedreiging voor onze gezondheid. Er is ook een industriële revolutie aan de gang, die moet ook ingepast worden zodat mensen straks nog banen hebben en nog goed kunnen leven en nog goed kunnen wonen. Dat leidt allemaal tot tektonische, tot echt fundamentele veranderingen in de samenleving. En als we die niet nu in gang zetten, dan lopen we achter de feiten aan en dan bereiken we een aantal keerpunten die ons de controle over onze eigen lotsbestemming doen verliezen.”

De spelletjes die deze man speelt… het is echt ongelooflijk. Hij doet er werkelijk alles aan om mensen zoveel mogelijk angst aan te jagen. WEES DOODSBANG! VREES DE TOEKOMST! De manier waarop hij en andere globalisten dit doen is echt vreselijk voor de gelukservaring van mensen en zelfs voor hun geestelijk en dus later ook lichamelijk (want die twee zijn gelinkt) welzijn. Het is ronduit misdadig.

Wat een gekte. Soorten zijn altijd verdwenen. Dat noemen we nou survival of the fittest. De idee dat we alle soorten maar moeten beschermen is compleet van de pot gerukt en gaat in tegen de hele manier waarop de natuur wérkt. Maar dat boeit Timmermans natuurlijk niet. Dit soort angstaanjagerij is een middel, net zoals dat “natuurbescherming” en “het klimaat” excuses zijn om hun echte doelen na te streven; doelen die steevast gezien kunnen worden als globalistisch en marxistisch.

En daarbij valt het op dat hij steeds termen gebruikt die gepusht worden door het World Economic Forum en diens half-dictatoriale baas Klaus Schwab. Duurzaamheid? Dat sluit naadloos aan bij Build Back Better en de Great Reset waar Schwab een boek over heeft geschreven. Dat van die industriële revolutie? Ook dat is afkomstig uit zijn koker met alweer, jawel, niet één maar zelfs twee bijhorende boeken.

Wat is die Timmermans toch een enorme engnek zeg. En het allerengste? Als vicedinges van de Europese Commissie heeft hij nog macht ook. Veel macht, en ook meer dan Rutte! Verwacht de komende tijd dus nog maar een paar meer van dit soort ijzingwekkende uitspraken en plannen.