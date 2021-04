Peiling De Hond: maak je borst maar nat voor Rutte IV: coalitiepartijen zien VVD’er als premier wel zetten

Het is werkelijk waar ongelooflijk, de (voormalig) coalitiepartijen lijken 180 graden te draaien. Waar Gert-Jan Segers van de ChristenUnie nog het meest kritisch was op VVD’er Rutte lijkt zijn partij langzaamaan te draaien, net als het CDA en D66. De steun van de partijen voor een nieuw kabinet Rutte lijkt te groeien.

Twee weken geleden verkeerde Nederland nog in een formatiecrisis, waarna voormalig coalitiepartner Gert-Jan Segers helemaal klaar was met VVD-leider Mark Rutte. Segers zag geen toekomst meer voor Rutte als premier van Nederland. Gisteren leek hij al te draaien over dit standpunt. Ook uit de peiling van Maurice de Hond blijkt dat de voormalige coalitiepartijen het niet uitsluiten dat Rutte opnieuw premier kan worden.



In ruim twee weken tijd lijkt de mening over Rutte bijgesteld te zijn. Met name D66 en ChristenUnie lijken flink van gedachten veranderd te zijn. Van ‘kritische’ partijen naar opnieuw de trouwe aanhang zijn van VVD-leider Mark Rutte. Met deze draai lijkt Nederland zich te mogen voorbereiden op een nieuw kabinet Rutte.

Al het gedoe rondom de toeslagenaffaire en het wegwerken van CDA’er Pieter Omtzigt lijkt Rutte totaal niet te schaden. De partijen willen té graag regeren, dus van echte kritiek en ruggengraat zal het gewoon niet komen. Het is een treurig gegeven.