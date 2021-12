Grootste stijging aantal faillissementen sinds begin coronacrisis: zwabberbeleid draait bedrijven de nek om

De afgelopen maanden is de grootste stijging in het aantal faillissementen waarneembaar sinds het uitbreken van de coronacrisis. Waar in het begin van de coronacrisis het aantal faillissementen juist afnam vanwege overheidssteun, is er juist nu een grote stijging zichtbaar. Bij veel bedrijven is nu toch echt de rek eruit.

De afgelopen twee jaren waren voor veel bedrijven een lange, onzekere tijd. Via overheidssteun konden veel bedrijven ternauwernood ontsnappen aan een faillissement, maar de steunpakketten van de overheid behoren nu tot het verleden. En dus is er een stijging zichtbaar in het aantal faillissementen, dat meldt NU.nl.

We zitten nog niet op het niveau van vóór de coronacrisis, maar dat is ook niet heel verwonderlijk: het zijn hoogst onzekere tijden dus veel mensen zullen er ook niet snel voor kiezen om juist nu een onderneming te starten. Kijk alleen maar naar Amsterdam, waar een half jaar geleden geleden een vijfde van de winkeliers definitief de deuren had gesloten in de binnenstad. Het is niet zo dat daar tientallen nieuwe ondernemers voor in de rij staan om die lege panden over te nemen.

Het bedrijfsleven staat nu wel weer op de vooravond van een onzekere tijd; gaat er een lockdown komen en zo ja, kan men opnieuw rekenen op overheidssteun? De geldkranen staan al tijden flink opengedraaid, iets waar Nederland later een hele dikke rekening voor mag gaan betalen. Ondertussen stapelen de financiële problemen zich op.

Ondernemers worden overladen door een bizarre regeldruk vanuit de overheid, iets wat het MKB weinig goed doet. Daarnaast wordt het leven voor de burger alsmaar duurder. Aan alle kanten piept en kraakt het in Nederland, maar ondertussen doet men in Den Haag alsof er alleen maar mooie tijden in het verschiet liggen.

Reken er maar op dat kabinet Rutte IV de belastingdruk alleen maar gaat vergroten in Nederland. Waarschijnlijk zijn er ontelbaar veel compromissen gesloten bij het schrijven van het nieuwe Regeerakkoord, waardoor de begroting opnieuw zal stijgen. En drie keer raden wie daar voor mag gaan betalen.