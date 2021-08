Thierry Baudet kondigt grote uitbouw FVD-studio aan: ‘Doneer en help ons tegen censuur’

In een nieuwe video roept Thierry Baudet mensen die Forum voor Democratie steunen op om flink te doneren; hij wil de tv-studio van FVD namelijk uitbreiden. Dit is, zegt hij, nodig om censuur van Big Tech én het mediakartel te ontwijken. FVD gaat dus op eigen kracht de mediastrijd aan. Heel goed!

Forum voor Democratie heeft een video geplaatst op Twitter waarin leider Thierry Baudet volgers van zijn partij oproept te helpen bij het uitbouwen van de tv-studio van de partij. Daarvoor is 45.000 euro nodig, zegt hij. Dat is een fors bedrag, maar daarmee kan FVD ook écht heel veel voor elkaar krijgen. En dus wordt de achterban opgeroepen te doneren.

🎙️ Er is steeds meer propaganda en steeds meer censuur. Een tegengeluid is nodiger dan ooit. Daarom bouwen we onze studio uit. Met úw steun wordt #ForumTV in heel Nederland een begrip. Bouw mee aan ons bastion! Doneer ook. Ga naar https://t.co/hIo3yq4s0b! #FVD pic.twitter.com/2PrfpAbpVt — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) August 29, 2021

“We zien dat de ruimte van het publieke debat steeds smaller wordt,” zegt Baudet vanuit de FVD-studio. “Er is steeds meer censuur, er worden steeds meer dingen gedeplatformd. En dat maakt onze studio hier van Forum voor Democratie, zo ongelooflijk belangrijk.”

“Wij willen het komend jaar echt veel meer programma’s gaan maken die discussies, dingen aankaarten waar men het niet over kan of mag hebben in de gevestigde media. En daar is uw steun voor nodig.”

Want, gaat Baudet verder, “we willen de studio gaan uitbouwen. We willen allemaal mogelijkheden gaan creëren zodat we vanaf september hier echt meerdere keren per week een show kunnen maken, programma’s kunnen maken, documentaires, uitleg, actualiteiten kunnen bespreken.”

Daar is dan dus 45.000 euro voor nodig; om de studio uit te breiden, te verbouwen, mensen aan te nemen, en ook om ervoor te zorgen dat de programma’s op verschillende kanalen uitgezonden kunnen worden. Want als je je in dat opzicht beperkt tot de Big Tech-platforms ben je natuurlijk in no time het haasje. Die besluiten dan gewoon dat ze je deplatformen, en het is meteen einde oefening. Vandaar dus dat FVD niet alleen in de diepte, maar ook in de breedte investeert.

Op het moment van schrijven had FVD al 15.000 euro opgehaald. Als daar nog 30.000 euro bijkomt heeft de partij genoeg om de onafhankelijkheidsstrijd – want dat is het feitelijk! – aan te gaan én te winnen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Als we dit zo lezen wordt opeens duidelijk waarom hij eerder al over een “Forumstorm” sprak die in de herfst over het land zou waaien. En nu komt daar dus bij dat Thierry Baudet de studio wil gaan uitbreiden. Een mooie én belangrijke ontwikkeling. Want alleen door ook op technisch gebied onafhankelijk te worden kunnen we deze stijd in ons voordeel beslechten!