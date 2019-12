Voor de FvD’er: begin 2020 met een schone lei, komt allen biechten bij Chris Aalberts!

Chris Aalberts kijkt verschrikt toe hoe FvD’ers, ondanks zijn vele columns, de kaken stijf op elkaar blijven houden over allerlei misstanden binnen hun partij. ‘Gaat jullie dan niets te ver?! Weten jullie dan niet dat zwijgen gelijkstaat aan instemmen?!’ Hoeveel columns moet Chris nog schrijven?! Spreek je uit en kom in het reine, voor het nieuwe jaar begint!

Wie zwijgt stemt toe

Wat Chris betreft kregen we (ik ben namelijk ook FvD’er) maar liefst drie kansen in één week tijd om ons uit te spreken tegen het wanstaltige gedrag van onze partijgenoten en -sympathisanten. En het is hoognodig, want lees maar wat Chris zegt:

“Zolang FvD’ers zich niet publiekelijk uitspreken, is dat een teken dat ze – alle vriendelijke praatjes ten spijt – instemmen met alle ellende die vanuit de partij de wereld in wordt geslingerd. Het was altijd al moeilijk publiekelijk kritiek te leveren vanwege het gebrek aan partijdemocratie, maar langzaam wordt de drempel steeds hoger. Elke dag wachten levert meer incidenten op waar je over hebt gezwegen en waar je stilzwijgend mee instemde. Als je deze week je mond dichthoudt, kan de boze buitenwereld je weer op drie extra kwesties aanspreken. En dat terwijl de lijst aan incidenten al ontzettend lang was.”

Spreek je uit!

Ik neem ze wel even door! Chris noemt allereerst deze klungelige tweet van FvD-Statenlid Stijn Hesselink waar hij zijn ‘excuses’ aanbood voor deze tekst uit een eerdere tweet (over dit onderwerp):

“Zes van de acht verdachten zijn neven’, dus ‘dan weet je al in welke richting je het moet zoeken. Het waren vast Scandinaviërs #ahum”

Best wel dom ja! En dat excuus maakt het ook niet veel beter, nee. Je moet, helemaal in de positie van Statenlid, nooit zomaar zulke aannames doen. Behalve natuurlijk als het gaat om vechtpartijen, aanrandingen, intimidaties en verkrachtingen in groepsverband bij een zwembad. Dan zit je redelijk veilig (1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 , 11).

En dan Baudet himself, die vloog óók uit de bocht met een tweet over deze Amsterdammer. Niet handig! Had ‘ie inderdaad beter niet kunnen tweeten. Maar er zit wel een reden achter dat hij dit heeft getweet, want zo objectief is de NOS nou ook weer niet (1, 2, 3, 4, 5, 6).

Ook hebben we nog FvD-sympathisant dr. Sid Lukkassen, die om het (meehelpen?) schrijven van een roman wordt neergesabeld. Het boek zou volgens deze NRC-recensie het lezen niet waard zijn en over rechts radicalisme gaan waar linkse mensen moeten worden geëxecuteerd. Onze Tim is niet zo van de één-NRC-ster boeken en iets zegt mij dat ook Michael hem niet zal gaan lezen. Maar om mij nou te moeten gaan distantiëren van een schrijver van een fictieboek? Ik dacht het niet. Als hij met een AK-47 de UvA binnenwandelt wordt het natuurlijk een ander verhaal (alsjeblieft niet doen, Sid).

En nu we toch bezig zijn…

Laten we ons ook meteen uitspreken tegen de twee meest recente vrouwelijke aanwinsten voor de partij: Armita Taheri en Eva Vlaardingerbroek! Armita vluchtte weg uit Iran vanwege ‘sadistische moslimleiders’ en is ervan overtuigd dat onze regering buigt voor geweld, salafisme en de wens om de sharia in te voeren. Volgens Aalberts is dat pure bangmakerij en zwicht onze regering heus niet voor geweld hoor! Het valt allemaal reuze mee joh! (maar niet heus: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) En weet je de documentaire genaamd Dat zijn geen grappen! nog, waar cabaretiers aangeven géén grappen meer durven te maken over moslims of de islam? Is ook vast toeval…

De framing van Eva Vlaardingerbroek

Je mag van Chris best vinden dat er teveel migratie is, maar als je angst aanwakkert ben je ‘verkeerd bezig’. Zelfs als je met feiten om de oren wordt geslagen ben je gewoon een fascistische engnek, althans dat lijkt Aalberts te impliceren met citaten zoals deze:

“Natuurlijk kun je vinden dat er te veel migratie is, maar als Eva Vlaardingerbroek echt denkt dat Europese steden niet meer Europees zijn (1, 2, 3, 4, 5) is ze niet goed bij haar hoofd en heeft ze nog nooit door Europa gereisd.” “De stelling dat migratie een fundamentele ondermijning is van de staat (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) – en de veiligheid (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) – is een klassiek thema van radicaal rechtse partijen in heel Europa en daarbuiten.”

De man lijkt onder een steen te hebben geleefd, want veel verder dan ‘nee, is gewoon niet zo’ komt Chris niet. Kennelijk is het prima als je persoonlijk bang bent voor immigratie, je veiligheid en het behoud van de levensstandaard in dit land. Maar oh wee als je die angst of irritatie openbaart en deelt! Dan gaat het niet meer om jouw mening waar mogelijk een discussie uit voortvloeit, maar ‘wakker je angst aan’. Alsof je ineens een soort verantwoordelijkheid in de schoot geworpen krijgt voor een bevolking die te dom is om te poepen en door jou het land op stelten kunnen gaan zetten.

Want Chris vraagt zich niet af waar jouw mening vandaan komt. Ook vraagt hij niet om opheldering wanneer iets hem onduidelijk is. Neem bijvoorbeeld wat Eva Vlaardingerbroek zei over dat Europese steden niet meer Europees zijn. Waarom is het voor haar niet en voor Chris nog steeds wél Europees? Chris houdt zich liever bezig met hoe het op hem overkwam, wat hij dénkt dat er bedoeld wordt en dat dit bij ánderen mogelijk nog veel erger kan overkomen! Menig FvD’er was zich natuurlijk niet van deze verantwoordelijkheid bewust (Net zoals ze dat bij de Volkskrant, NRC en Trouw ook nog steeds niet zijn). Het is dan ook niet meer dan redelijk om hier gewoon ‘sorry’ voor te zeggen tegen Chris. Dus bij deze: Chris Aalberts, sorry voor alles!